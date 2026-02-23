ACTOS EN TODA GALICIA
A reivindicación de Rosalía medra no 189 aniversario
ACTOS EN TODA GALICIA
Galicia volveu mirar este 23 de febreiro, Día de Rosalía, á súa autora máis esencial coincidindo co 189 aniversario do seu nacemento no que daquela era o municipio de Conxo, este luns Praza de Vigo de Santiago, unha xornada que volveu servir para reivindicar a vixencia das súas loitas e para demostrar, a través dos nenos e mozos, que Rosalía “está máis viva que nunca”.
En Santiago, como é tradición, os actos comezaron cunha ofrenda floral na Praza de Vigo, na localización onde un día estivo a desaparecida casa natal de Rosalía de Castro e para a que a asociación veciñal Raigame pediu máis atención e “un trato digno”. Nesta ofrenda participaron, entre outras autoridades, o conselleiro de Cultura, José López Campos; os alcaldes de Santiago e Padrón, Goretti Sanmartín e Anxo Rei; a deputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís da Deputación da Coruña, Sol Agra; e o presidente da Fundación Rosalía, Anxo Angueira.
Contou coa música de Os Carapaus e coa participación de alumnos dos colexios Cluny e Quiroga Palacios, que recitaron un poema de Rosalía e cantaron os seus versos. “A pesar de cumprir hoxe 189 anos, Rosalía está feita unha rapaciña”, dixo Anxo Angueira, quen reivindicou a vixencia do seu discurso “de igualdade, de independencia e de liberdade” e a importancia deste día, porque “cando ela naceu, naceu para Galicia un horizonte de ilusión e de esperanza”.
Pola súa banda, o alcalde de Padrón, Anxo Rei, aproveitou o acto para reivindicar a Rosalía como “punto de entendemento”. Na mesma liña, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, puxo en valor a “rebeldía” e o “inconformismo” da figura de Rosalía como “muller alegre, amante da música e culta”, lonxe do tópico de “muller choricas”; era, en cambio, unha muller “valente, brava e combativa”.
Tamén Sol Agra quixo reivindicar a esa Rosalía que defendeu os dereitos das mulleres, que “esixía respecto para os traballadores galegos que tiñan que emigrar a Castela”, que defendía a lingua propia e o medio ambiente. “Rosalía de Castro é do pobo e defenderla significa tamén defender o feminismo, a xustiza social e a lingua nai”, resumiu.
Na súa quenda, o conselleiro de Cultura destacou o papel de Rosalía como “precursora” que “amosou a dignidade do pobo galego”. José López Campos afirmou que ela é un “faro guía” en materias como o feminismo ou o galeguismo e agarda que a cultura siga sendo un espazo de convivencia.
Acompañado polo secretario xeral da Lingua, Valentín García, e o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, o conselleiro apuntou que a homenaxe tamén “se estende á rede de bibliotecas públicas do Goberno galego, e ao servizo de bibliotecas móbiles, onde esta semana programamos distintas actividades para achegar a súa vida e obra a todos os públicos, na liña da Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia”.
Os asistentes peregrinaron despois ao son das gaitas ata o Panteón de Galegas Ilustres, onde se celebrou outra homenaxe con lecturas de poemas ante o lugar onde descansan os seus restos. Participou o presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, quen definiu á autora como un dos piares da identidade “colectiva e democrática” de Galicia. Xa pola tarde, a Casa da Matanza (Padrón) acolleu o tradicional Caldo de Gloria.
Por toda a Comunidade sucedéronse actos en entidades culturais, concellos e colexios. O Concello de Santiago publicou un bando municipal reivindicando a súa “mensaxe combativa”. En Ourense e Lugo tamén houbo actos institucionais con escolares. Ademais, a cátedra da USC impulsa este xoves unha lectura antolóxica guiada polo poeta Jaume Subirana, e Teófilo Edicións presenta un estoxo especial coas sete obras en prosa da autora.
A poesía tomou a Deputación de Pontevedra, onde o seu presidente, Luis López, anunciou unha nova edición do certame Canta Rosalía, que convida ás aulas a poñer voz e imaxe aos versos da escritora. López animou aos centros de Primaria e Secundaria a gravar vídeos recitando á poeta.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACTOS EN TODA GALICIA
A reivindicación de Rosalía medra no 189 aniversario
CANDIDATOS PARA LA FASE 2
El proyecto Xenoma Galicia incorpora 5.000 muestras más de ADN para conocer la predisposición al cáncer
FRENTE AL AUDITORIO MAR DE VIGO
Un pescador encuentra un cadáver flotando frente al puerto de Vigo
Lo último
TRASPARENCIA COMUNICATIVA
España busca limitar la publicidad institucional al 35% en los medios
OPERACIÓN POLICIAL
Rías Baixas-Ourense: viaje de la droga que nutre Covadonga