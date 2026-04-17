Vídeo | Rescatan a una persona del mar tras un amplio dispositivo cerca de la Torre de Hércules

A las 19:30 horas de esta tarde, el 112 Galicia recibió el aviso de un particular que alertaba de la presencia de una persona pidiendo ayuda en el mar. De inmediato, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia activó el dispositivo y contactó con Salvamento Marítimo, que movilizó el helicóptero Helimer y una embarcación de la Guardia Civil.

También se desplazó al lugar el equipo acuático del Parque de Bomberos de A Coruña, que acudió con una embarcación y fue finalmente quien logró rescatar a la persona del agua, trasladándola hasta el muelle de Oza.

Una vez en tierra, los efectivos comenzaron maniobras de reanimación, sin que por el momento haya trascendido el estado de la víctima.

El 061 envió una unidad al muelle para continuar la asistencia sanitaria. En el operativo también colaboró la Policía Local, que confirmó el aviso inicial: una persona estaba pidiendo auxilio frente a la zona de la “caracola”, cerca de la Torre de Hércules.