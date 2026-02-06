Renfe bloquea la venta de billetes con origen o destino Vigo por el temporal

Renfe bloqueó la venta de trenes con origen o destino Vigo hasta el próximo lunes (incluido), día en el que comenzará la huelga en todo el sector ferroviario español.

De acuerdo con la compañía este servicio se encuentra suspendido desde este jueves debido a las condiciones meteorológicas causadas por la borrasca Lorenzo,pudo conocer Europa Press.

"Pese a que Adif ha autorizado la circulación en algunos tramos, hemos decidido seguir con el servicio suprimido hasta que las fuentes oficiales mejoren las predicciones de riesgo para dar garantía a trabajadores y viajeros", han subrayado desde la empresa.

Por ello, la web de Renfe no permite comprar billetes para viajar en los próximos tres días, aunque podría levantarse este `veto` si mejoran las condiciones meteorológicas.

Todo ello después de que este pasado jueves se suspendiesen todos los trenes a Vigo ante riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra debido al temporal. Además, este viernes se ampliaron las cancelaciones a la línea Ourense-O carballiño-Santiago.

Adif contradice a RENFE

Sin embargo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) subrayó que fue el operador Renfe el que solicitó suspender el servicio de trenes a Vigo en las últimas jornadas, destacando que "no había ningún punto dañado".

"La suspensión del servicio fue a petición de la operadora. No es que nosotros suspendiésemos el servicio o que no se pueda circular. Nosotros no teníamos ningún punto dañado", insistieron desde Adif, añadiendo que incluso han circulado por esos tramos trenes de mercancías sin viajeros en las últimas horas.

Lunes 9, arranca la huelga

Esta situación se da en un contexto previo a tres jornadas de huelga en el sector ferroviario español que se desarrollarán los próximos lunes, martes y miércoles, que ha obligado a la cancelación de hasta 350 trenes de alta velocidad de Renfe, Iryo y Ouigo.

Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.