Renfe prevé recortar 1,25 millones de plazas por la apertura de sus talleres a Iryo: así afecta a Galicia

La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de obligar a Renfe a permitir a Iryo realizar mantenimiento pesado en sus talleres amenaza con reducir la oferta de alta velocidad en España. Según estimaciones de la operadora pública, la medida podría provocar la eliminación de más de 1,25 millones de plazas y afectar especialmente al corredor Madrid-Barcelona, donde la oferta diaria caería alrededor de un 10%.

El conflicto entre Renfe y los operadores privados de alta velocidad, iniciado tras la liberalización ferroviaria, gira en torno al uso de los talleres de mantenimiento. Hasta ahora, compañías como Iryo y Ouigo podían acceder a instalaciones de Renfe para tareas de mantenimiento ligero, tal y como establece la Ley del Sector Ferroviario. Sin embargo, el mantenimiento pesado (que implica desmontar trenes y sustituir componentes de gran tamaño) no estaba garantizado por ley y dependía de la autorización de Renfe.

La CNMC ha dado ahora la razón a Iryo y obliga a Renfe a abrir instalaciones como el taller de La Sagra para este tipo de operaciones. El organismo considera que enviar los trenes Frecciarossa ETR 1000 a Italia para revisiones profundas supondría inmovilizar parte de la flota durante semanas, afectando gravemente a la competencia en el mercado ferroviario español.

Renfe, sin embargo, sostiene que sus talleres ya trabajan al límite de capacidad. La compañía argumenta que las instalaciones han sufrido una fuerte presión en los últimos meses debido a incidencias técnicas y accidentes, entre ellos la retirada temporal de varias unidades Talgo Avril por problemas en los bogies y las limitaciones operativas derivadas de incidentes en Andalucía.

Galicia también podría verse afectada por la reducción de trenes

Aunque el impacto más inmediato se concentraría en el corredor Madrid-Barcelona, Galicia no quedaría al margen de las consecuencias derivadas de la saturación de los talleres de Renfe. Parte de las series afectadas por la reorganización del mantenimiento, especialmente los trenes S120 y S121, operan conexiones que enlazan la comunidad gallega con Madrid y otros destinos del noroeste peninsular.

La reducción de unidades disponibles podría traducirse en menos frecuencias, reajustes horarios o una menor capacidad en determinados servicios AVE y AVANT que conectan Galicia con la capital. Además, cualquier alteración en los planes de mantenimiento de la flota repercute directamente en la fiabilidad operativa de una red ferroviaria que ya arrastra problemas de puntualidad y limitaciones de material.