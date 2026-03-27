Renfe recupera una segunda frecuencia diaria entre Ourense y Valdeorras: fechas y horarios

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Renfe reforzará a partir del próximo 7 de abril las conexiones ferroviarias en el interior de Galicia con la recuperación de una segunda frecuencia diaria del servicio regional entre Vigo y Ponferrada, una medida que mejorará la movilidad en comarcas como Valdeorras y en estaciones clave como Ourense.
La principal novedad será la circulación de un segundo tren diario por sentido entre Vigo Guixar y Ponferrada, lo que permitirá duplicar las opciones de viaje en este corredor.
El refuerzo beneficiará a paradas intermedias como Ourense, Monforte de Lemos, San Clodio, A Rúa, Vilamartín, O Barco de Valdeorras, Quereño o Sobradelo, que recuperan así una mayor oferta ferroviaria.
El nuevo servicio partirá de Vigo a las 8:30 horas y llegará a Ponferrada a las 14:00. En sentido contrario, saldrá de Ponferrada a las 16:00, con llegada a Vigo a las 21:33 horas.
Los billetes para esta nueva frecuencia ya pueden adquirirse a través de los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas de autoventa, web, aplicación móvil y teléfono de atención al cliente.
Desde la compañía destacan que esta medida mejora la movilidad en el interior gallego y refuerza la conexión con Castilla y León, facilitando tanto desplazamientos cotidianos como viajes de media distancia.
La reorganización coincide con diversas actuaciones en la infraestructura ferroviaria, como las obras en la futura estación de A Coruña o en el tramo entre Redondela y Guillarei.
Debido a estos trabajos, de forma temporal, los trenes Regional Exprés hacia Ourense y Ponferrada y los Intercity a Oporto realizarán el trayecto entre Guillarei y Vigo Guixar por carretera mediante autobuses.
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