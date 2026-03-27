Renfe recupera una segunda frecuencia diaria entre Ourense y Valdeorras: fechas y horarios

Renfe reforzará a partir del próximo 7 de abril las conexiones ferroviarias en el interior de Galicia con la recuperación de una segunda frecuencia diaria del servicio regional entre Vigo y Ponferrada, una medida que mejorará la movilidad en comarcas como Valdeorras y en estaciones clave como Ourense.

Más opciones para el eje Ourense-Valdeorras

La principal novedad será la circulación de un segundo tren diario por sentido entre Vigo Guixar y Ponferrada, lo que permitirá duplicar las opciones de viaje en este corredor.

El refuerzo beneficiará a paradas intermedias como Ourense, Monforte de Lemos, San Clodio, A Rúa, Vilamartín, O Barco de Valdeorras, Quereño o Sobradelo, que recuperan así una mayor oferta ferroviaria.

El nuevo servicio partirá de Vigo a las 8:30 horas y llegará a Ponferrada a las 14:00. En sentido contrario, saldrá de Ponferrada a las 16:00, con llegada a Vigo a las 21:33 horas.

Billetes ya a la venta

Los billetes para esta nueva frecuencia ya pueden adquirirse a través de los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas de autoventa, web, aplicación móvil y teléfono de atención al cliente.

Desde la compañía destacan que esta medida mejora la movilidad en el interior gallego y refuerza la conexión con Castilla y León, facilitando tanto desplazamientos cotidianos como viajes de media distancia.

Cambios por obras en la red

La reorganización coincide con diversas actuaciones en la infraestructura ferroviaria, como las obras en la futura estación de A Coruña o en el tramo entre Redondela y Guillarei.

Debido a estos trabajos, de forma temporal, los trenes Regional Exprés hacia Ourense y Ponferrada y los Intercity a Oporto realizarán el trayecto entre Guillarei y Vigo Guixar por carretera mediante autobuses.