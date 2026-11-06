Rescatado y evacuado a un hospital el septuagenario desaparecido en Sanxenxo

El hombre de 73 años desaparecido este jueves en la zona de Noalla, en Sanxenxo (Pontevedra), ha sido finalmente localizado y rescatado en la noche del jueves y fue trasladado a un hospital con síntomas de hipotermia.

Así lo han confirmado fuentes municipales, que han precisado que el hombre, vecino de Dena, fue localizado en una zona de humedal junto a un perro que ladraba, pero hubo dificultades, por las características del terreno, para llegar hasta él.

Finalmente, fue rescatado en la noche del jueves, con síntomas de hipotermia, pero consciente y orientado, y trasladado en ambulancia al hospital Montecelo de Pontevedra.

En el dispositivo de búsqueda participaron agentes de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Además de los rastreos a pie por la zona, la Policía Local puso a disposición su dron con cámara térmica y también se empleó un dron de los bomberos de O Salnés, que igualmente participaron en el operativo.