Rescatados dos vecinos tras refugiarse en el tejado por un incendio en su piso en Ourense

Estado en el que quedó la cocina del inmueble y la vivienda afectada, desde el exterior.

Un incendio declarado a primera hora de la mañana de este lunes en un edificio del número 5 de la calle Galicia, en el barrio de O Posío de la ciudad, se ha saldado con dos personas trasladadas al hospital y momentos de gran tensión. El suceso obligó a los bomberos de Ourense a realizar un rescate de urgencia después de que dos de los ocupantes se vieran atrapados por el humo y tuvieran que refugiarse en el tejado del inmueble.

Según los datos facilitados por el 112 Galicia, el aviso se recibió cerca de las 04:50 horas. Uno de los residentes alertó a los servicios de emergencia informando de que el salón de un sexto piso estaba ardiendo. La rapidez con la que se propagó la intensa humareda obligó al desalojo inmediato del edificio para garantizar la seguridad del resto de vecinos.

Una vez extinguido el fuego, los bomberos confirmaron que el origen del incendio se localizó en una estufa de pellets. Al parecer, el fuego comenzó en el aparato y se propagó rápidamente a varias prendas de ropa que estaban puestas a secar en las proximidades. Aunque las llamas afectaron principalmente a una de las estancias, el resto de la vivienda sufrió graves daños debido a la acumulación de humo.

La intervención de los bomberos fue decisiva para poner a salvo a dos personas que, ante la imposibilidad de salir por la puerta debido al humo que se concentraba en la escalera, optaron por subir a la parte superior del edificio. Tras ser rescatados con la autoescalera para intervenciones en altura, el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 procedió a su atención.

La inquilina del piso afectado es la que presenta lesiones de mayor consideración, siendo trasladada al CHUO para ser tratada de diversas quemaduras. Una segunda persona también fue evacuada al centro hospitalario de referencia por los servicios sanitarios.

En el operativo participaron, además de los bomberos de Ourense, patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local, que colaboraron en las tareas de evacuación y control de la zona.