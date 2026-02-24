RESCATE DE DIFÍCIL ACCESO
Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en un monte de Caldas de Reis
RESCATE DE DIFÍCIL ACCESO
Un hombre de 50 años fue hallado sin vida en la noche del lunes en una zona de monte de difícil acceso en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis, según informó el 112 Galicia.
El fallecido había salido a realizar una ruta por la parroquia de Saiar y, al no regresar a su domicilio, un familiar inició su búsqueda. Fue precisamente la persona que lo acompañaba quien logró localizar el cuerpo en una devasa situada en un área de complicado acceso.
El 112 movilizó a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local de Caldas, los Bombeiros de Vilagarcía y voluntarios de Protección Civil de Cuntis, además de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Las dificultades del terreno complicaron las labores de recuperación, que no concluyeron hasta pasada la una de la madrugada.
Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias del fallecimiento, mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido.
