Rescatan a una persona tras caer de madrugada a un foso de tres metros en un castillo de Mugardos

Una persona tuvo que ser rescatada durante la madrugada de este miércoles después de sufrir una caída de unos tres metros de profundidad en el foso de un castillo de Mugardos (A Coruña).

El aviso se recibió poco después de la medianoche, cuando un particular contactó con el 112 Galicia para alertar de que se encontraba paseando con otra persona y que, después de un tiempo, no conseguía localizarla. El alertante sospechaba que su acompañante podía haber sufrido una caída en algún punto de la zona.

Poco después, los efectivos localizaron a la persona en el interior del foso del castillo, a unos tres metros de profundidad, por lo que fue necesario poner en marcha un operativo de rescate.

Los operadores del 112 Galicia movilizaron a los Bomberos do Eume y al GES de Mugardos, cuyos efectivos llevaron a cabo el rescate. Una vez fuera del foso, la persona fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada para recibir asistencia médica. En el dispositivo también participó la Guardia Civil.

El suceso se produjo en plena madrugada y obligó a desplegar un operativo de emergencia para acceder hasta la persona accidentada y sacarla del foso, cuya profundidad rondaba los tres metros.