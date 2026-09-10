El Resurrection Fest 2027 lanza este jueves sus primeros 10.000 abonos sin que se conozca ningún grupo

El Resurrection Fest Estrella Galicia abre este jueves 10 de septiembre, a las 12:00 horas, la venta de los primeros 10.000 abonos con descuento para su edición de 2027. Esta primera tanda promocional sale al mercado a ciegas, anticipándose al anuncio de las bandas que conformarán la programación del festival.

La cita con el heavy y el rock duro regresará al municipio de Viveiro (Lugo) entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2027. Las tarifas fijadas para esta promoción inicial son de 195 euros para el abono estándar y de 295 euros para el pase Pandemonium, figurando en ambos casos los gastos de gestión incluidos en el importe final.

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La adquisición de las entradas se realizará de forma exclusiva a través de la página web oficial del evento (resurrectionfest.es). Desde la organización alertan frente al uso de plataformas de reventa de terceros, recordando el riesgo de invalidez o duplicidad de los pases no gestionados por sus canales directos.