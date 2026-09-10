El Resurrection Fest 2027 lanza este jueves sus primeros 10.000 abonos sin que se conozca ningún grupo

195 EUROS

Resurrection Fest se celebrará en Viveiro del 30 de junio al 3 de julio de 2027 y comercializará los pases a partir de las 12:00 horas a través de su web oficial.

Una de las actuaciones en el Resurrection Fest.
Una de las actuaciones en el Resurrection Fest.

El Resurrection Fest Estrella Galicia abre este jueves 10 de septiembre, a las 12:00 horas, la venta de los primeros 10.000 abonos con descuento para su edición de 2027. Esta primera tanda promocional sale al mercado a ciegas, anticipándose al anuncio de las bandas que conformarán la programación del festival.

La cita con el heavy y el rock duro regresará al municipio de Viveiro (Lugo) entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2027. Las tarifas fijadas para esta promoción inicial son de 195 euros para el abono estándar y de 295 euros para el pase Pandemonium, figurando en ambos casos los gastos de gestión incluidos en el importe final.

La adquisición de las entradas se realizará de forma exclusiva a través de la página web oficial del evento (resurrectionfest.es). Desde la organización alertan frente al uso de plataformas de reventa de terceros, recordando el riesgo de invalidez o duplicidad de los pases no gestionados por sus canales directos.

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