El Our Fest escribe su quinto capítulo a golpe de guitarras

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Our Fest afronta su quinta edición con una idea alejada de los carteles previsibles. El festival reunirá el sábado 19 de septiembre en Expourense seis conciertos sin solapamientos, desde las 17,30 horas hasta la madrugada, con The Jesus and Mary Chain como principal reclamo y una programación que recorre más de cuatro décadas de música alternativa.
David Jiménez-Zumalacárregui, director de Our Fest, reivindicó durante la presentación celebrada ayer en el Café & Pop Torgal el carácter “intrépido” de una propuesta que rehúye los nombres más fáciles. “Non imos con artistas que estén en boca de todos”, señaló. Frente a ese modelo, la organización ha tratado de construir durante estos cinco años “un festival boutique, onde o que prima, sobre todo, é a música e a calidade artística”.
En este sentido, el director del festival destacó la gran calidad de su cartel. “Durante estes cinco anos pasaron por aquí bandas que ninguén se ía imaxinar que poderían actuar en Ourense”, destacó. En esta ocasión, The Jesus and Mary Chain aportará el peso histórico de una formación convertida en grupo de culto, mientras The Dream Syndicate ofrecerá su única actuación en España este año.
La programación se completa con The Mystery Lights, Triángulo de Amor Bizarro, Germán Salto y Fat Dog. La banda londinense cerrará el festival con su primera actuación en Galicia y una mezcla de electro-punk, rock, techno y cultura rave. “Esperamos que sexa un éxito como as ediciones pasadas”, expresó Jiménez-Zumalacárregui.
El director gerente de Expourense, Rogelio Martínez, celebró que el recinto vuelva a acoger un festival “de tanta calidade” y destacó su retorno económico y social. Marcos Vázquez, responsable provincial de Cultura y Deportes, sostuvo que la cita permite acercar música internacional a los vecinos y mostrar “o noso patrimonio e a nosa historia”. Por su parte, el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez resaltó que este tipo de eventos generan actividad económica, empleo y proyección exterior tanto para la ciudad como para la provincia.
Además, el Our Fest presentó ayer los horarios de una jornada que arrancará a las 17,30 horas con Germán Salto. Triángulo de Amor Bizarro (18,45) tomará después el relevo antes de dar paso a The Dream Syndicate (20,15), The Mystery Lights (21,45) y, ya entrada la noche, The Jesus and Mary Chain (23,15) protagonizará el momento más destacado de la jornada. Por su parte, Fat Dog (1,00) pondrá el broche de madrugada. Las entradas para el festival cuestan 40 euros más gastos de gestión.
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