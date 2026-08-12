Retenciones de hasta seis kilómetros en la AP-9 a su paso por A Coruña debido a una avería en un vehículo

Retenciones de hasta seis kilómetros en la AP-9 a su paso por Padrón (A Coruña) debido a una avería en un vehículo

Una avería en un vehículo en el kilómetro 84 de la AP-9, a la altura de Padrón (A Coruña), ha provocado retenciones de hasta seis kilómetros en la carretera, coincidiendo con un aumento general del tráfico por el eclipse total de sol que se producirá esta tarde.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), la incidencia se debe a un vehículo que tuvo que ser inmovilizado en la vía durante el mediodía de este miércoles, 12 de agosto. El vehículo ya ha sido retirado y el organismo estatal espera que la circulación pueda recuperar la normalidad en los próximos minutos.

Las retenciones han generado importantes complicaciones para los conductores que circulaban por este tramo de la AP-9, una de las principales vías de comunicación de Galicia. La situación se produce, además, en una jornada en la que se prevé un incremento notable de los desplazamientos por el eclipse solar, que llevará a miles de personas a desplazarse hacia distintos puntos de Galicia para buscar las mejores zonas de observación.

Además de la incidencia registrada en Padrón, la DGT ha detectado acumulaciones de tráfico de alrededor de medio kilómetro en el peaje del punto kilométrico 16, a la altura de Betanzos (A Coruña).

Precisamente este miércoles, en el que la provincia de A Coruña será uno de los principales puntos de observación del eclipse, la DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia y regulación del tráfico para garantizar la movilidad y la seguridad vial.

El operativo se desarrolla ante la previsión de un importante aumento de los desplazamientos. Según las estimaciones de la DGT, el eclipse podría generar entre 400.000 y 1.500.000 desplazamientos adicionales en toda España, especialmente en las zonas desde las que podrá observarse el fenómeno astronómico.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución al volante y evitar detenerse en los arcenes o en lugares no habilitados para observar el eclipse, ya que las paradas improvisadas podrían incrementar el riesgo de accidentes y complicar todavía más la circulación.

La situación del tráfico se mantendrá bajo vigilancia durante las próximas horas, especialmente en los principales accesos a los puntos desde los que se espera una mayor afluencia de personas para contemplar el eclipse.