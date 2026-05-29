Revista naval y exhibición en Samil con Felipe VI por el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo

La revista naval en la costa de Vigo reúne a unidades de la Armada y la Guardia Civil en una exhibición dinámica por el Día de las Fuerzas Armadas, con la presencia de Felipe VI.

Vigo celebra este viernes una de las principales citas del Día de las Fuerzas Armadas con una revista naval y una exhibición dinámica en la playa de Samil, en un acto que contará con la presencia del rey Felipe VI y una amplia representación de unidades de la Armada y la Guardia Civil.

La programación incluye la participación de nueve buques en total, siete de la Armada española y dos de la Guardia Civil, que podrán ser visitados en diferentes franjas horarias en el muelle de Trasatlánticos, dependiendo de la organización del dispositivo.

Entre los navíos destaca el portaaeronaves “Juan Carlos I”, considerado el mayor buque de la Armada, con capacidad para transportar hasta 30 aeronaves y albergar a casi 300 tripulantes. También participa el buque anfibio “Castilla”, construido en Ferrol, con un destacado historial en misiones humanitarias y de seguridad internacional.

La lista de unidades se completa con las fragatas “Juan de Borbón”, “Blas de Lezo” y “Reina Sofía”, además del buque hidrográfico “Malaspina” y el patrullero “Audaz”.

Por parte de la Guardia Civil estarán presentes el patrullero “Duque de Ahumada”, el mayor de su flota, y el “Río Luna”, de menor tamaño.

El evento combina la revista naval con una exhibición dinámica en la costa viguesa, convirtiendo Samil en uno de los puntos centrales de la celebración militar en España.