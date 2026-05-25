Semana militar en Vigo con exhibiciones, música y desfile

Vigo vivirá una especial semana militar. El Ministerio de Defensa eligió la ciudad como escenario para celebrar los actos por el Día de las Fuerzas Armadas, una cita con el objetivo de mostrar a la sociedad la magnitud y el desarrollo de todos los estamentos militares de España, de su dedicación a la defensa del país y de sus actividades fuera de las fronteras españolas. Una cita que culminará con el desfile tradicional presidido por los reyes de España, Felipe VI y Letizia, que se celebrará el sábado en Samil. Desde hace dos semanas, varias unidades ya se encuentran desplegadas por Vigo para pulir los detalles que conlleva un evento de tal calibre y que llega a Vigo por primera vez en sus 49 años de celebración, tras ser realizado en hasta tres ocasiones en A Coruña.

En el desfile militar estarán presentes 17 formaciones aéreas del ejército del aire y seis agrupaciones terrestres

El martes, 26 de mayo se da el pistoletazo de salida a los actos conmemorativos. En el Paseo de As Avenidas, los jardines de Montero Ríos y el muelle de Trasatlánticos acogerán una muestra estática de buques y vehículos militares. Todos, presentes en diferentes misiones a lo largo del mundo. La cita quedará inaugurada con el izado de bandera a partir de las 10 horas. Tras ella, se da comienzo a una serie de actividades y exhibiciones que durarán hasta el domingo. Destacará la presencia de siete buques de la Armada, entre ellos el portaviones Juan Carlos I, el más grande que posee Defensa y buque insignia de la Marina. De 231 metros de eslora y con capacidad para albergar 30 aeronaves medias o 12 aviones. Su grandeza y su labor como apoyo en los terremotos de Turquía de 2023 fue tal, que el ejército turco prevé incorporar a un hermano gemelo a sus filas. Al Juan Carlos I le acompañarán el buque anfibio Castilla, la fragata Almirante Juan de Borbón, la fragata Reina Sofía, la fragata Blas de Lezo, el buque hidrográfico Malaspina y el buque de acción Marítima Audaz. En cuanto al Ejército de Tierra, Unidad Militar de Emergencias y Guardia Civil, exhibirán sus mejores galas. Vehículos 4x4, motos equipadas y drones para la vigilancia aérea. También estará presente un globo aerostático, de la unidad Digerem (Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar). En total, serán 47 vehículos de altas prestaciones y 33 stands de información, para conocer las particularidades de cada uno de ellos.

El miércoles, 27 de mayo, las pistas de atletismo de Balaídos acogerán una exhibición dinámica de personal militar, con varias simulaciones de actuaciones en diferentes escenas de riesgo. Entre ellas, una actuación musical de la Banda de Música de la Guardia Real (previo al concierto del día siguiente), una demostración de desactivación de explosivos y de descontaminación nuclear, bactereológica y química por parte del Ejército de Tierra, una muestra de las habilidades de los canes de la UME, el descenso en helicóptero o una maniobra del Ejército del Aire para mostrar la evacuación en helicóptero de un herido. Para finalizar, la subsecretaria de Defensa enseñará al público presente una pequeña muestra de los vehículos a caballo y una demostración de doma clásica.

Hanrá diversos actos durante la semana, con música militar. | J.V. LANDÍN

El jueves, 28 de mayo, las bandas de música inundarán la zona centro de la ciudad. El encuentro de música militar comenzará a las 19:15 horas desde diferentes lugares, con hasta siete formaciones: Unidad de música de la Guardia Real, Unidad de música del Mando de Apoyo a la Maniobra, Unidad de música y banda de guerra de la Legión, Unidad de música de la Academia Básica del Aire y del Espacio, Unidad de música de la Escuela Naval Militar, Unidad de música de la Guardia Civil y una representación de la banda municipal de Vigo. Partirán desde distintos lugares para confluir en Porta do Sol, con una actuación conjunta para finalizar el evento.

El viernes, 29 de mayo, el rey Felipe VI pasará revista a las tropas navales a bordo del Audaz para, luego, desplazarse a Samil y vivir una nueva exhibición dinámica a partir de las 17:15 horas. Habrá demostración acrobática de paracaidistas, rescate acuático, equitación y desempeño canino en el descubrimiento de explosivos.

Entre los distintos actos de la semana, habrá exhibiciones aéreas. | J.V. LANDÍN

El sábado, 30 de mayo, será el gran día. A partir de las 12 horas se celebrará el desfile militar en la Avenida de Samil, presidido por los reyes. En el desfile aéreo marchaban 30 aviones de caza, 16 de transporte y 25 helicópteros en 17 formaciones. Además, se estiman más de 100 vehículos, 32 motos, 6 perros adiestrados y “Baraka”, el carnero de la Legión. En total, pasarán por delante del rey y realizarán los algo más de un kilómetro de largo más de 3.000 efectivos formando en seis agrupaciones: Guardia Real, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias, Ejército de Tierra y las Unidades de Paso Específico (a 160 pasos por minuto), como son los Regulares de Ceuta y los legionarios de Melilla.

Durante el evento, se realizará un homenaje a los caídos que dieron su vida por España, se izará la bandera nacional y, como marca la tradición, se procederá al salto en paracaídas por parte de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio. Este año, sus dos protagonistas tendrán acento gallego, con el subteniente Vidal (de Marín) y el sargento primero Matanza, de Lugo.