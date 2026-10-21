Asaltan la casa de Nigrán del futbolista del Celta Ilaix Moriba: se llevan joyas y dinero

Ilaix Moriba del RC Celta de Vigo observa durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el RC Celta de Vigo

La Guardia Civil investiga varios robos cometidos en la zona de Nigrán (Pontevedra), entre ellos uno en la vivienda del futbolista del R.C. Celta, Ilaix Moriba, cometido a principios de semana.

Fuentes de la Comandancia han explicado que se ha producido ese robo, aunque no han confirmado la identidad del propietario o inquilino de la vivienda. Así, el asalto se produjo en la noche del lunes al martes en una zona residencial de Nigrán, y los ladrones se llevaron dinero en efectivo, joyas y otros efectos, aunque no ha trascendido el valor el botín.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y ya se ha llevado a cabo la inspección ocular del domicilio. Además, la Guardia Civil investiga al menos otros cuatro robos en viviendas de Nigrán, registrados desde finales de septiembre.