Elche y Celta firman un insípido empate sin goles en el Martínez Valero (0-0)
POCAS OCASIONES
Elche y Celta de Vigo se anulan para repartirse los puntos en un encuentro muy trabado y que dejó pocas ocasiones
El Elche y el Celta de Vigo empataron en el estadio Martínez Valero (0-0) en un encuentro sin ritmo y sin apenas ocasiones de gol que confirma los problemas del equipo ilicitano como local y la buena dinámica del conjunto gallego, invicto a domicilio. El equipo local tuvo un buen arranque de partido, en el que acumuló un par de llegadas peligrosas, pero con el paso de los minutos el Celta equilibró el juego y frenó el ímpetu de su adversario, aunque sin crear tampoco demasiado peligro.
En los últimos minutos del primer acto, un centro al segundo palo estuvo a punto de ser aprovechado por Tete Morente, pero el gaditano, en una posición inmejorable, no acertó a controlar el balón y Radu acabó abortando la ocasión.
El Celta dio un paso adelante en la segunda parte, en la que tuvo mayor protagonismo con el balón e intención ofensiva. Anselmi intentó despertar a su equipo con la entrada del delantero centro argentino Abiel Osorio, lo que dio al Elche algo más de amenaza en el área. Con el encuentro a punto de finalizar, a ambos equipos les entraron las prisas por atacar. Un malentendido en la defensa local permitió a Driouech disponer de la mejor ocasión del partido, pero su remate desde el interior del área salió cruzado.
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