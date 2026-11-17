La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el robo de un talonario completo con 50 participaciones de la Lotería de Navidad en el municipio de Cabanas (A Coruña) y ha comunicado la anulación de todas las papeletas sustraídas.

El talonario afectado corresponde al número 83 e incluye las participaciones numeradas entre la 04101 y la 04150, ambas inclusive. Cada papeleta tenía un precio de cinco euros, repartidos a partes iguales entre los números 09334 y 93497, con 2,50 euros jugados a cada uno.

Tras denunciar los hechos, el sindicato ha pedido a todas las personas que hayan adquirido participaciones de su Lotería de Navidad que revisen la numeración para comprobar si alguna se encuentra entre las afectadas por el robo.

CSIF también solicita que quienes tengan dudas sobre la procedencia de sus papeletas o detecten alguna de las numeraciones sustraídas se pongan en contacto con la Unión Provincial del sindicato en Pontevedra, donde podrán recibir información sobre los pasos que deben seguir.

La organización lamenta las molestias que pueda ocasionar esta situación y reclama la colaboración ciudadana para difundir el aviso y evitar posibles perjuicios a quienes puedan tener en su poder alguna de las participaciones anuladas.

Un precedente reciente en Ourense

No es la primera vez que Galicia registra una incidencia de este tipo en las participaciones de lotería. El pasado mes de enero, el CEIP Roberto Blanco Torres de A Peroxa (Ourense) tuvo que retirar las papeletas que había puesto a la venta la asociación de madres y padres del alumnado (ANPA) para el Sorteo de El Niño de 2026.

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En el incidente, publicado el 4 de enero por este periódico, las participaciones correspondían al número 61152, pero fueron anuladas después de detectarse un problema administrativo en la tramitación del número que inicialmente estaba previsto para el sorteo. Se produjo en la gestión realizada por la Administración de Loterías número 10 de Ourense y fue ajena a la asociación del colegio.

La anulación se comunicó como medida preventiva y estuvo acompañada de un procedimiento para devolver el dinero a los compradores. La ANPA pidió disculpas por las molestias y facilitó la recuperación del importe de las papeletas.