Rueda, ante el pacto de ERC y el Gobierno: “Un chantaje”

Alfonso Rueda cargó con dureza ayer contra el acuerdo de financiación con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, anunciado por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que supondría 4.700 millones de euros más para Cataluña y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

“Parece que se confirma que hay una comunidad privilegiada sobre las demás. Que lo que debería repartirse entre todos no se hace así. Primero se hace un primer reparto y, después, lo que sobra, para los demás”, criticó el presidente gallego desde Santiago, donde avisó de que esta nueva “cesión” perjudica a Galicia y “rompe” los principios de “solidaridad, equilibrio territorial e igualdad”.

Para Rueda, el acuerdo avanzado es “una evidencia clarísima” del “sometimiento” de Sánchez al independentismo catalán para “poder continuar un poco más, quién sabe cuánto tiempo, en La Moncloa, su disposición a ceder lo que haga falta”.

Según Oriol Junqueras, que selló el pacto en una visita a La Moncloa, la cesión representaría una aportación extra para Catalunya de unos 4.700 millones de euros al año, que supondría un incremento del 12% en la capacidad presupuestaria. En cambio, el acuerdo con Sánchez no incluye mención alguna a la recaudación del IRPF, que el pacto de investidura de Salvador Illa decía que había que empezar a recaudar en el 2026.

Perjudicados

“Esto era una exigencia del nacionalismo catalán que claramente perjudicaba, perjudica al resto de comunidades. Esto, para entendernos, es como si aquel que paga más impuestos pide que los impuestos se gasten solo en él. Por tanto, el resto de la gente, si tiene menos capacidad de aportar, no tiene que beneficiarse de los que más capacidad tienen”, indicó.

A su modo de ver, esto “no tiene ningún sentido” y supone que “se rompen los principios de solidaridad, equilibrio territorial e igualdad en la prestación de los servicios públicos en toda la nación”.

“Pero bueno, al presidente del Gobierno le da exactamente igual”, ha añadido, antes de lamentar que esta es “una cesión más” al “chantaje permanente” al que “está sometido” por parte del independentismo.

El “problema”, continuó el presidente autonómico, es que “las consecuencias las sufren” el resto de comunidades, entre ellas Galicia. “No tiene ningún sentido y no podemos seguir así porque quién sabe cuántas cesiones quedan por hacer”, esgrimió, convencido de que Sánchez accederá a las que se le “exijan” sin “ningún problema”.

Rueda se mantuvo firme en la política de la Xunta rechaza la quita de la deuda de las comunidades y una financiación especial para Cataluña al considerarlas un privilegio que rompe la igualdad entre comunidades, y defiende un modelo común frente a acuerdos bilaterales que perjudiquen a terceros.