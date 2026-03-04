Rueda afea a Sánchez por “ir por libre”: “Puede tener consecuencias muy malas”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticó este miércoles la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la posible amenaza de un embargo comercial por parte de Estados Unidos. Rueda afirmó que Sánchez habría priorizado intereses de su partido o electoralistas personales, lo que, a su juicio, puede acarrear “consecuencias muy malas” para España.

Durante su intervención en Bruselas, en el marco del Comité Europeo de las Regiones, Rueda subrayó que España forma parte de una alianza internacional y que hablar en nombre del país sin consensuar una postura común es un error grave. “Amenazas a España, ninguna. Pero apartarse completamente de la postura común de la alianza puede tener consecuencias muy malas”, recalcó.

El presidente gallego también defendió que las decisiones de política exterior deben priorizar los intereses del país y no los de un partido o fines electoralistas personales. En este sentido, instó a Sánchez a seguir el ejemplo de las delegaciones autonómicas que, a pesar de tener opiniones diversas, logran consensos y fijan posturas comunes.

Rueda concluyó señalando la importancia de la cohesión en la UE y de que los fondos europeos se gestionen de manera conjunta, evitando la reciente tentación de recentralizar decisiones que, según él, ya provocó problemas con los fondos Next Generation.