En Portada, El Pato Donald y Don Quijote

La lata portaba la siguiente inscripción: “Nonfat dry milk”, que significa leche descremada en polvo. Y más abajo, también en inglés, aún resuena la frase: “Donada por el pueblo de los Estados Unidos”. Es lo que figuraba en los envases destinados a toda una generación de escolares españoles en virtud de los Pactos de Madrid, sellados en 1953 entre España y EEUU a cambio de cuatro bases militares.

Aquel complemento alimenticio, junto a la mantequilla y el queso, resarció en parte la exclusión de España franquista del Plan Marshall, el programa impulsado por EEUU tras la II Guerra Mundial para la recuperación de los países europeos. Desde entonces, la relación entre ambos países nunca había caído tan bajo como ayer martes, 3 de febrero, cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con “cortar el trato comercial” con España, a la que calificó de “aliado terrible” por su rechazo frontal a la guerra de Irán.

Las preguntas que les traslado son las siguientes: ¿hace Sánchez lo correcto, es un Don Quijote del siglo XXI o un estratega partidista que busca movilizar al electorado de izquierdas por encima de los intereses de España?; ¿qué repercusiones puede tener la amenaza de un personaje como Donald Trump?; ¿qué busca el presidente español al resucitar el “No a la Guerra”?