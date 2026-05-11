Rueda anuncia la primera Ley de Salud Pública para reforzar la prevención y la respuesta ante nuevos riesgos sanitarios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes en el Consello de la Xunta el inicio de la tramitación de la primera Ley de Salud Pública de Galicia, una norma que busca modernizar el sistema sanitario y mejorar la capacidad de respuesta ante riesgos emergentes.

El Ejecutivo gallego ha dado luz verde a la apertura de un proceso de consulta pública previa, en el que ciudadanos y agentes implicados podrán aportar propuestas al anteproyecto de ley.

La futura normativa pretende “reducir la incidencia de enfermedades” y adaptar el sistema a los retos actuales, como el cambio climático, la globalización, la digitalización o el envejecimiento de la población. Según la Xunta, la experiencia de la pandemia de la covid-19 ha evidenciado la necesidad de reforzar la salud pública como pilar estratégico del bienestar colectivo.

La nueva ley reforzará las capacidades de vigilancia epidemiológica, alerta temprana y respuesta ante emergencias sanitarias, además de ampliar el catálogo de actuaciones en salud pública. También permitirá definir con mayor precisión funciones, competencias e instrumentos para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha explicado que la norma incorporará el enfoque de “salud en todas las políticas”, de forma que cualquier actuación pública tenga en cuenta su impacto en la salud de la población.

Además, se impulsará el concepto de “una sola salud”, integrando la salud humana, animal y ambiental.

Promoción de hábitos saludables y participación ciudadana

La ley incluirá medidas para fomentar estilos de vida saludables, como la alimentación equilibrada, la actividad física, el bienestar emocional y la prevención de adicciones.

También reforzará la participación ciudadana en la toma de decisiones, la investigación, la innovación y la evaluación de políticas públicas, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más preventivo y equitativo.

El Gobierno gallego prevé que el texto sea aprobado y remitido al Parlamento a comienzos del próximo año, tras el proceso de consulta pública abierto en el Portal de Transparencia.

Con esta norma, la Xunta busca actualizar la Ley de Salud de Galicia de 2008 y adaptarla a los desafíos sanitarios del siglo XXI.