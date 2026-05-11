Bulos sobre el hantavirus desmentidos por el Consejo de Enfermería: ratones, contagios o síntomas

En los últimos días, la llegada de pasajeros de un crucero afectado por el hantavirus a puertos españoles ha generado un aumento significativo de noticias y comentarios en redes sociales. Lamentablemente, este flujo de información ha venido acompañado de bulos y noticias falsas que intentan generar una alarma social innecesaria.

Ante esta situación, el Consejo General de Enfermería (CGE) ha lanzado un mensaje contundente: es vital informarse a través de canales oficiales y mantener la calma.

¿Es el hantavirus una nueva pandemia?

Uno de los principales errores que circulan por internet es la comparación del hantavirus con la COVID-19. Sin embargo, Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, aclara que "el hantavirus no tiene la misma incidencia que la Covid-19 o la gripe".

A diferencia de otros virus respiratorios, el hantavirus es una zoonosis (una infección transmitida de animales a humanos, específicamente roedores) que se conoce desde hace décadas. No es un virus nuevo ni desconocido para la comunidad científica.

Claves para desmentir la desinformación sobre el contagio

Para evitar el alarmismo, es fundamental entender cómo se transmite realmente este virus:

Transmisión entre personas: Aunque en el brote del crucero se ha descrito la transmisión de persona a persona, esta es infrecuente. Requiere un contacto muy estrecho y prolongado. No es transmisión comunitaria: Leticia Bueno, del Instituto Español de Investigación Enfermera, subraya que este virus no se comporta como un patógeno de transmisión comunitaria amplia. El foco real son los roedores: La principal vía de infección es el contacto con roedores o sus excrementos, especialmente en lugares cerrados, poco ventilados o abandonados.

Síntomas del hantavirus: ¿qué debemos observar?

Es común que los bulos exageren los efectos inmediatos del virus. Según los expertos, los síntomas iniciales son similares a los de una gripe o gastroenteritis:

Fiebre y dolores musculares.

Malestar general y dolor de cabeza (cefalea).

Náuseas, vómitos o diarrea.

En casos aislados, la enfermedad puede evolucionar a formas graves con afectación pulmonar, cardiaca o renal, pero para ello ya existen protocolos de vigilancia epidemiológica estrecha en España.

Prevención real vs recomendaciones falsas

Para protegerse correctamente, el Consejo General de Enfermería recomienda seguir estas pautas basadas en la evidencia, y no en cadenas de mensajes anónimos:

Ventilación: Antes de entrar en espacios que han estado cerrados mucho tiempo, hay que ventilar bien.

Limpieza húmeda: Es fundamental no barrer en seco para evitar levantar polvo que pueda estar contaminado; se debe limpiar siempre con métodos húmedos.

Higiene de manos: El lavado frecuente de manos sigue siendo la herramienta de prevención más eficaz.

Uso de mascarilla: Solo si existen síntomas respiratorios o en entornos de riesgo bajo supervisión.

La Sanidad española, ¿preparada?

Un punto clave que destaca Pérez Raya es la robustez del sistema sanitario español. "La Sanidad española está preparada de sobra para hacer frente a estos asuntos, como ya se hizo con el Ébola", afirma.

Actualmente, varios Ministerios trabajan coordinadamente para garantizar la seguridad tanto de la población como de los profesionales sanitarios, estableciendo cuarentenas y protocolos de protección que generan confianza y evitan nuevas infecciones.