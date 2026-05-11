Bulos sobre el hantavirus desmentidos por el Consejo de Enfermería: ratones, contagios o síntomas

CONDICIONES METEOROLÓGICAS INESTABLES
El temporal obliga a amarrar el MV Hondius en Granadilla durante la evacuación por el brote de hantavirus
PREGUNTAS FRECUENTES
En los últimos días, la llegada de pasajeros de un crucero afectado por el hantavirus a puertos españoles ha generado un aumento significativo de noticias y comentarios en redes sociales. Lamentablemente, este flujo de información ha venido acompañado de bulos y noticias falsas que intentan generar una alarma social innecesaria.
Ante esta situación, el Consejo General de Enfermería (CGE) ha lanzado un mensaje contundente: es vital informarse a través de canales oficiales y mantener la calma.
Uno de los principales errores que circulan por internet es la comparación del hantavirus con la COVID-19. Sin embargo, Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, aclara que "el hantavirus no tiene la misma incidencia que la Covid-19 o la gripe".
A diferencia de otros virus respiratorios, el hantavirus es una zoonosis (una infección transmitida de animales a humanos, específicamente roedores) que se conoce desde hace décadas. No es un virus nuevo ni desconocido para la comunidad científica.
Para evitar el alarmismo, es fundamental entender cómo se transmite realmente este virus:
Es común que los bulos exageren los efectos inmediatos del virus. Según los expertos, los síntomas iniciales son similares a los de una gripe o gastroenteritis:
En casos aislados, la enfermedad puede evolucionar a formas graves con afectación pulmonar, cardiaca o renal, pero para ello ya existen protocolos de vigilancia epidemiológica estrecha en España.
Para protegerse correctamente, el Consejo General de Enfermería recomienda seguir estas pautas basadas en la evidencia, y no en cadenas de mensajes anónimos:
Un punto clave que destaca Pérez Raya es la robustez del sistema sanitario español. "La Sanidad española está preparada de sobra para hacer frente a estos asuntos, como ya se hizo con el Ébola", afirma.
Actualmente, varios Ministerios trabajan coordinadamente para garantizar la seguridad tanto de la población como de los profesionales sanitarios, estableciendo cuarentenas y protocolos de protección que generan confianza y evitan nuevas infecciones.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CONDICIONES METEOROLÓGICAS INESTABLES
El temporal obliga a amarrar el MV Hondius en Granadilla durante la evacuación por el brote de hantavirus
VARIANTE DE LOS ANDES
Científicos del mundo logran secuenciar el hantavirus y explican que aún no mutó
Lo último
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Alcaldes de Baixa Limia se arman contra el fuego
ALMODÓVAR, LOS JAVIS Y SOROGOYEN
Cannes arranca con las películas españolas como grandes protagonistas
¿Otra ciudad es posible?
CAMPUS DE OURENSE
El castro de las islas Cíes estuvo ocupado desde época castrexa