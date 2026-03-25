Rueda anuncia ayudas de 150 millones tras las medidas anticrisis para mitigar los efectos de la guerra de Irán

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que el Gobierno autonómico aprobará en la reunión semanal del próximo lunes un paquete de más de 150 millones de euros con medidas para ayudar a los sectores más afectados en la comunidad por la guerra de Irán. Rueda, quien insistió en que estos 150 millones “se sumarán” a los 120,6 millones que, según cálculos de la Xunta, dejarán de ingresar las arcas autonómicas por las medidas anticrisis estatales, anticipó varias vías de acción, empezando por “facilitar circulante” a empresas que trabajan en Oriente Medio a través “de créditos rápidos” -con resolución “en diez días”-.

También habrá “ayudas compensatorias” a transportistas y medidas para el sector primario, “acelerando todas las ayudas a aquellos que hicieron grandes inversiones y que ahora lo necesitan”, ha continuado el presidente, antes de aludir de forma expresa al sector marítimo. En concreto, con el alza de los precios del combustible como trasfondo, el objetivo del Ejecutivo autonómico es que “con la máxima celeridad” se tramiten las ayudas para los sectores agrícola y pesquero, centradas en renovar la maquinaria y los barcos para reducir el consumo. También se agilizarán las ayudas de inclusión social. “Adelantaremos el complemento a las pensiones no contributivas y a la renta de integración social (Risga), lo que haga falta”, zanjó.

Insuficientes para el BNG

Rueda anticipó estas medidas durante su cara a cara de la sesión de control con la líder del BNG, Ana Pontón, quien le llamó “señor bulopresidente” y le instó a “dejar de arrastrar los pies” y actuar con urgencia ante las necesidades generadas por el conflicto de Oriente Medio. De hecho, interpretó que las medidas anunciadas por Rueda serán insuficientes y ejemplificó como otros gobiernos como el de Cataluña o Euskadi impulsaron planes con dotaciones mucho mayores (400 millones en ayudas en el caso catalán o de 1.047 el Ejecutivo vasco).

Enfrente, enfatizó que el BNG, como “gobierno alternativo”, propone movilizar 700 millones en un paquete medidas que incluirían ayudas directas para los sectores más afectados, una línea de crédito para las pymes, un “escudo social gallego” que incluiría un bono universal por 30 euros al mes, duplicar el complemento autonómico para las pensiones más bajas o levantar los peajes de las autopistas de titularidad autonómica. Había arrancado su intervención con una condena, en nombre del BNG, a la guerra del “tándem criminal Netanyahu-Trump”. “Una vez más, y las veces que haga falta, volveremos a decir no al imperialismo, no a la OTAN y no a la guerra”, proclamó Pontón.

“Usted habla de banda criminal (en referencia a Nethanyahu-Trump), pero con la guerra de Ucrania las familias gallegas también sufrieron, como mínimo como sufren ahora, los efectos, y ustedes fueron incapaces de condenar la invasión de Ucrania por Rusia”, replicó Rueda, quien también afeó a los nacionalistas gallegos ir “de ganchete” con Bildu, fuerza que “apoya que excarcelen a asesinos de ETA”.

Postura en Madrid

A continuación, se preguntó qué diría el BNG si la Xunta estuviese planteando en la actual coyuntura posponer aprobar sus presupuestos, pero insistió en que en Madrid “como lo dice el puto amo, como le llaman algunos de su partido (en alusión a Pedro Sánchez), ustedes aplauden con las orejas”. Y aludió a que el PP llevó al Senado una serie de medidas encaminadas a amortiguar los efectos de la guerra y el BNG “votó en contra”. “Hablaron mucho de Netanyahu, de lo felices que están los cubanos con su dictadura y los venezolanos antes de la invasión. Y al final hicieron lo que mejor saben hacer, votar que no. Lo de siempre, tan bravos aquí y tan mansos en Madrid. Allí, sí, bwana al puto amo”, espetó. “Nosotros condenamos todas las guerras y usted, como siempre, llega tarde. No tiene ideas”, aseveró la dirigente nacionalista, a quien Rueda reprobó por llamarle “bulopresidente”. “¿Y ahora qué hago? ¿Me victimizo como hace usted? Sinceramente, cómo le duele lo de Bildu”, incidió Rueda.

El PP rechaza medidas que plantea el BNG El PP de Galicia hizo valer su mayoría en el Pazo do Hórreo para rechazar el “escudo social gallego” que proponía el BNG, con 10 medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. En el pleno de la Cámara, el diputado Brais Ruanova fue el encargado de defender la proposición no de ley a través de la que el BNG proponía un plan con 10 medidas “concretas, urgentes y aplicables” para “proteger a las personas y al tejido productivo” de los efectos de este conflicto bélico. Enfrente, la parlamentaria del PPdeG Cristina Sanz inició su intervención subrayando que el PP “no está a favor de la guerra” y criticando que Sánchez y sus socios utilicen este asunto como “una estrategia electoral bajo un eslogan populista falso y manipulador”. “A lo largo de estos días, Sánchez dedicó más tiempo a los eslóganes que a las soluciones”, sostuvo la parlamentaria del PP.