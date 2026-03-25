La planta de paliativos de Piñor refuerza la atención a pacientes y familias

La planta de cuidados paliativos del Hospital de Piñor, perteneciente al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, ofrece atención a los pacientes con las “máximas garantías”, según aseguró este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante el Pleno del Parlamento de Galicia.

Caamaño respondió a las críticas de la diputada del PSdeG, Carmen Rodríguez Dacosta, quien había denunciado la falta de recursos básicos en la unidad, como radiología, laboratorio, transfusiones, soporte psicológico estructurado o espacios adecuados para el acompañamiento y el duelo.

El conselleiro detalló que la planta se habilitó como parte de las obras de renovación del complejo hospitalario y que dispone de 29 camas para cuidados mínimos de medicina interna y 9 camas para cuidados paliativos, con habitaciones individuales y dobles según las necesidades de los pacientes. Todos los ingresos se realizan bajo un estricto protocolo de derivación, garantizando la atención médica completa y supervisada por profesionales altamente cualificados.

“La medida también responde a una demanda asistencial, ofreciendo una mejor atención y aliviando el servicio de pacientes que no necesitan cuidados agudos”, señaló Gómez Caamaño. Según el conselleiro, los pacientes ingresados cuentan con diagnósticos cerrados y cuidados de enfermería, sin necesidad de pruebas complementarias o tratamientos oncológicos, garantizando un entorno seguro y controlado.

Con esta planta, la Xunta refuerza la atención paliativa en Ourense, asegurando confort, intimidad y soporte profesional para pacientes y familias, en línea con la estrategia de mejora continua de la sanidad pública gallega.