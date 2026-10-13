Rueda pide en Bruselas reducir la burocracia y reclama al Gobierno que atienda la negociación de los fondos europeos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Bruselas, en el Comité Europeo de las Regiones.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido "reducir la burocracia" para que las pymes y las regiones periféricas participen en las cadenas de valor del sector de la defensa. En su intervención esta tarde en el Comité Europeo de las Regiones, Rueda ha destacado que "Galicia comparte e impulsa la necesidad de fortalecer las capacidades industriales y tecnológicas de Europa en materia de seguridad y defensa".

Al respecto, para que las pequeñas y medianas empresas y los actores locales "participen activamente", cree "imprescindible reducir la burocracia, simplificar los mecanismos de acceso y ofrecer el mayor apoyo técnico posible". "La Comisión debe actuar como facilitadora de las redes europeas para que las regiones periféricas podamos participar en las cadenas de valor de la defensa", opina el titular del Ejecutivo gallego.

Asimismo, resalta que la inversión en defensa "no debe desplazar a otras prioridades", entre las que ha citado educación, transporte o transición energética, sino integrarse en el mismo marco financiero, "especialmente a través de proyectos de doble uso, civil y militar".

Rueda recuerda que en Galicia se trabaja en una iniciativa estratégica en seguridad, defensa y aeroespacio hasta 2030, marcada por la innovación, la colaboración público-privada y las fortalezas de sectores estratégicos como el naval y la automoción. "Queremos contribuir al proyecto europeo", resalta.

Por todo ello, el presidente autonómico indica que la integración de la defensa en la política industrial de cohesión "es una oportunidad decisiva" si se alinean recursos, se simplifican trámites y se aprovecha "el potencial de todos los territorios de la Unión".

Fondos europeos

El presidente también ha reivindicado este martes en Bruselas la capacidad de Galicia para participar en la definición de las prioridades del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2028-2034 y para seguir gestionando los fondos destinados a atenderlas.

En el marco del Comité Europeo de las Regiones, Rueda ha defendido que la futura programación comunitaria tiene que contar con los intereses estratégicos de la Comunidad y garantizar la participación de los gobiernos autonómicos tanto en la selección de las inversiones como en su ejecución.

Rueda ha puesto el foco en la necesidad de actuar rápidamente, ya que las fases de debate informal y consulta pública deben desarrollarse a lo largo del año que viene. También ha mostrado su preocupación porque España aún no ha concretado la estrategia para canalizar esta negociación, a diferencia de otros estados.

"Volvemos a insistir en la necesidad de que, cuanto antes, las regiones y los ayuntamientos seamos consultados en esta fase de elaboración, de fijación de la postura española, en la negociación del nuevo marco financiero. Vamos con mucho atraso, hay mucho trabajo por hacer y, desde luego, no es por culpa de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos", ha sentenciado.

Entre otros temas, ha pedido más fondos para la lucha contra los incendios forestales y la sequía, y ha reclamado que se escuche a las comunidades autónomas.