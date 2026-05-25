Rueda defiende el plus a médicos por acortar bajas: "No es una novedad, ya se aplicaban con anterioridad”

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, abordó el tema de los incentivos al personal de atención primaria. Tras el Consello de la Xunta afirmó que estos incentivos “ya estaban aplicándose con anterioridad”.

Rueda defendió que este tema vincula la gestión de bajas laborales al plus de productividad de los médicos del Sergas, destacando que "no es una novedad" y que estaban ya en el contrato de gestión del Sergas para áreas sanitarias.

Sobre la actualidad del tema, el presidente de la Xunta afirmó que esto responde al impulso que se dio desde la Xunta por el control de las bajas.

Rueda tiende una mano a los profesionales sanitarios aclarando que no busca ni poner en duda su trabajo, considerándolos un elemento "fundamental". Y que esta decisión de los incentivos apuesta por "mejorar los tiempos", lo que "va en beneficio de todos".