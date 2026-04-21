Rueda culpa a Besteiro de la “inestabilidade” en Lugo y este lo acusa de "aproveitar o falecemento de tres edís para acceder á alcaldía"

“Hoxe a ética non forma parte da súa forma de gobernar. Aproveitar o falecemento de tres edís en menos dun ano para acceder á alcaldía, parécelle un comportamento ético?”, espetó ayer el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a Alfonso Rueda durante la sesión de control en el Parlamento.

Besteiro empleó su pregunta -sobre políticas económicas- para instar a Rueda a contestar “que modelo ético de goberno defende”. Y a continuación aseguró que al PP “non lle saen as contas en Lugo”, donde gobiernan, añadió, “bos xestores e boas persoas desde a decencia”. “Que ética hai nun político que mira a unha familia de loito e di: esta é a miña oportunidade”, insistió el líder socialista, en referencia al fallecimiento en la capital lucense de tres miembros del grupo municipal.

Por todo ello, pidió al también presidente del PPdeG que elija entre “a moralidade de avalar” una moción de censura o “a decencia de desautorizala”. “Inmoralidade ou decencia, vostede elixe”, concluyó Besteiro.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda culpó a Gómez Besteiro, de iniciar “a inestabilidade en Lugo” al incluir en su lista para las autonómicas a Lara Méndez, entonces alcaldesa de la capital lucense. Así, el presidente de la Xunta reprochó al socialista que “as desgraciadas mortes que se produciron despois non poden servir” para apelar a que “o alcalde é boa persona”, al tiempo que recordó la moción que el PSOE impulsó en Noia con la que arrebató la alcaldía al PP. “Se o fan en Noia, como o fai un socialista, está ben; se o facemos en Lugo, como non somos socialistas hai que dicir todos los disparates que está a dicir”, criticó.

El plan de control de las bajas anunciado por el titular del Ejecutivo autonómico en el Debate del Estado de la Autonomía centró la pregunta de la líder de la oposición en la sesión de control al presidente celebrada este martes en la Cámara. Así, Pontón inició su intervención exponiendo los “60.000 millóns de euros de custe anual da corrupción”, así como las “122.000 horas extra que cada semana fan os traballadores” y que, según explicó, suponen “unha fraude de 160 millóns cada ano”. Después, lamentó que la “medida estrela” de la Xunta sea “perseguir por terra, mar e aire aos traballadores de baixa”.

Rueda reiteró ayer que las bajas son “un problema” ante el que la Administración autonómica “ten que actuar” porque “se están perdendo miles de horas de traballo”. “Vostede está no de sempre e esta é a súa nova bandeira do Non”, recriminó Rueda.