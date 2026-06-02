Rueda demanda elecciones ante a la crisis institucional: "Lo que es de todos se habla entre todos"

Alfonso Rueda reclamó convocar elecciones generales y abrir una nueva etapa en la que se aborden los asuntos que, según él, llevan demasiado tiempo aplazándose: “Esto debe acabarse cuanto antes”, dijo durante su participación en la 41 Reunió Cercle d’Economia junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, donde defendió que un cambio de Gobierno “podría solucionar” muchos de los problemas actuales. “¿Alguien tiene cabeza en el Gobierno, ahora mismo, para ocuparse de otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo?”, se preguntó el presidente de la Xunta, que advirtió de que en estos momentos, el Ejecutivo central no va a aportar muchas soluciones a parte de seguir mareando perdices hasta el día que convoque elecciones.

Por otro lado, Rueda defendió el sistema español de descentralización autonómica, que aportó ventajas “enormes e indiscutibles” para el progreso de la nación, según dijo, señalando por ejemplo, la gestión de los fondos europeos. “Todas las voces que dicen que hay demasiada descentralización y que hay que parar y replanteárselo, absolutamente en contra”, sostuvo el presidente de la Xunta, que piensa que el avance del Estado es el de sus comunidades autónomas.

El presidente gallego hizo estas consideraciones en la mesa redonda “España, territorio y liderazgo: la visión de los presidentes autonómicos”, en un foro en el que por la mañana había participado Alberto Núñez Feijóo. Rueda compareció por la tarde junto a Illa y Pradales para hablar sobre “la autonomía estratégica de Europa” y “coordinación fiscal”, según el programa del evento.

Toma y daca con Illa

Rueda también criticó la estrategia que el Gobierno está llevando a cabo con la convocatoria de reuniones bilaterales para abordar la reforma de la financiación autonómica, y ha anunciado que Galicia no participará: “Lo que es de todos se habla entre todos”. Rueda, que ve una estrategia de “divide y vencerás” en las convocatorias del Ejecutivo, reclamó de nuevo una reunión multilateral y acusó al Gobierno de intentar marear a las comunidades autónomas para después cambiar de tema. Asimismo, aseguró que en Galicia son los primeros interesados en cambiar el sistema de financiación, reforma que ve urgentísima, pero sin que ninguna de las partes salga perjudicada respecto al resto, ya que se podría “cargar el sistema”. En esta cuestión, Rueda y Salvador Illa protagonizaron un toma y daca a cuenta de uno de los cometidos más relevantes que trata de sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez en su agenda para continuar la legislatura: la renovación del modelo de financiación autonómica. “Lo que es de todos se habla entre todos”, insistió Rueda en el argumentario del PP ante el president de la Generalitat. Este, a su vez, le replicó que Cataluña no va a “pedir permiso para liderar” propuestas y lo ha retado a poner una alternativa encima de la mesa. Todo, mientras el lehendakari Imanol Pradales iba mirando a uno y otro cual partido de pimpón.

Imanol Pradales y Salvador Illa agitan el debate territorial El líder del PSC, Salvador Illa, dijo que la propuesta de financiación planteada por los socialistas catalanes se fundamenta en el principio de solidaridad y ha instado a Alfonso Rueda y al resto de presidentes autonómicos a debatirla sin prejuicios. “Lo mínimo es sentarnos a dialogar sobre esta propuesta concreta. Si hay otras, pongámoslas encima de la mesa”, señaló durante su intervención. Illa insistió en que el planteamiento “no perjudica a nadie” y subrayó que la condonación de deuda responde a una financiación “mal diseñada”. Lamentó que algunos dirigentes “invaliden la propuesta por su origen” y recalcó que no busca privilegios para Cataluña, pero tampoco que quede rezagada. En paralelo, el lehendakari Pradales defendió el régimen de concierto vasco ante lo que considera un notable desconocimiento sobre su funcionamiento. Negó que sea un sistema insolidario y recordó que se basa en el principio de riesgo unilateral, que otorga a los territorios vascos capacidad para decidir su régimen fiscal y gestionar la recaudación. Explicó que el cupo se calcula sobre un acuerdo de 1981 que fija una aportación del 6,24% a las cargas del Estado, pese a que la población vasca representa el 4,6% y su economía ronda el 6%. “Durante 45 años hemos soportado ese 6,24% sin discutirlo”, afirmó. Ambas intervenciones reavivan el debate territorial en medio de la reforma del modelo de financiación.