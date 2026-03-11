Rueda se desmarca de Ayuso y defiende el 'No a la guerra', pero llama a Sánchez "irresponsable"

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta

La guerra en Oriente Medio ha marcado este miércoles el arranque de la sesión de control del Parlamento de Galicia, en la que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha compartido el "no a la guerra", pero ha avisado: "Aquí decimos no a la guerra, sin ninguna duda, pero también decimos sí a los compromisos internacionales y no a las conveniencias personales, como siempre, del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

Y es que el conflicto internacional ha marcado este martes el arranque del careo entre Rueda y los líderes de la oposición, José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) y Ana Pontón (BNG) en una jornada en la que la Cámara ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004 en el día en el que se cumple su 22 aniversario y en el que también se conmemora Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Este acto simbólico fue solicitado el martes vía registro por el secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, quien este miércoles ha iniciado su intervención recordando los atentados terroristas de Madrid de hace 22 años y ha apelado a "recordar a las víctimas, a sus familiares" pero también a "reafirmar un principio irrenunciable" como es la "defensa de la paz, de la libertad y de lucha contra violencia".

"Toca elegir, señor presidente, toca elegir entre guerra o paz, toca elegir sí a la soberanía nacional, sí al derecho internacional, sí a las normas que entre todos nos hemos dato para regular el orden internacional o bien optar por la ley de la selva que proponen Trump y sus adláteres", ha manifestado el jefe de filas del PSdeG.

Besteiro ha subrayado que esta "defensa por la paz" y la "apuesta por la soberanía nacional" y de "Europa" es, sobre todo, "defender el orden internacional frente a la ley de la selva" y unas ideas que, en su opinión, "comparten la inmensa mayoría de los gallegos y gallegas". Por ello, ha lamentado que no se haya llegado a acuerdo entre los grupos para aprobar una declaración institucional sobre este asunto como ellos proponían.

Rueda recuerda a las víctimas de ETA

En su réplica, el máximo mandatario autonómico ha sostenido que este recuerdo a las víctimas debe ser extensible a todas, también a las de la banda terrorista ETA, que "mató a muchos gallegos".

Dicho esto, ha sostenido que a Besteiro "se le acumulan los recados de Ferraz" y ha le ha trasladado. "Aquí decimos no a la guerra, sin ninguna duda, pero también decimos sí a los compromisos internacionales y no a las conveniencias personales, como siempre, del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

Rueda ha sostenido que Sánchez "tiene que dirigir toda la política de España, incluida la política exterior, a su absoluta conveniencia". "A eso sí que decimos no", ha subrayado.

Todo ello en una sesión en la que tanto los diputados del PSdeG como del BNG han portado carteles en los que se podía leer el lema 'non a guerra', unas inscripciones que los diputados nacionalistas ya portaron en la jornada del martes en el Hemiciclo.

"Muy orgulloso" de la voz "firme" del PP

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este martes que se siente "muy orgulloso" de la voz "firme" del PP sobre la guerra en Irán y ha puntualizado que, cuando dirigentes autonómicos o provinciales del partido realizan manifestaciones al respecto, se pronuncian "en nombre" de sus territorios.

"Lo que defendamos cada o lo que digamos cada dirigente concreto del Partido Popular, lógicamente hablamos en nombre de nuestros territorios. Es algo tan fácil como entender eso. Cada uno representa el territorio en el que está", ha sostenido y, en este contexto, ha apuntado que "ya le gustaría al PSOE tener la unidad" del PP.

En su opinión, el hecho de hablar sobre las posiciones que manifiestan diferentes dirigentes del PP sobre la guerra en Irán responde a un intento de "avivar polémicas" para no ver la realidad de un partido "absolutamente fragmentado" y con "enfrentamientos", en referencia al PSOE.

Ante la pregunta de si está a favor de la guerra o comparte la postura de Pedro Sánchez contra el conflicto bélico, ha recalcado: "Con el 'no a la guerra' estamos todos", y ha reconocido que no le han gustado las manifestaciones de Donald Trump en tono de "amenaza".

No obstante, ha advertido que Sánchez es "un irresponsable" porque "no entiende" que España tiene alianzas y compromisos que hay que cumplir, como lo hacen otros dirigentes europeos. "Le dan igual las consecuencias. Cuando solo se piensa en el rédito electoral personal, porque ya Pedro Sánchez es un rédito electoral puramente personal, ni siquiera es de su partido, se toman este tipo de decisiones", ha apostillado.

Ir "por libre"

En este contexto, ha reiterado que está, "como todos los españoles y los gallegos de bien", en contra de las guerras y de sus consecuencias humanas y económicas. "Lo que estamos viendo es muy preocupante", ha subrayado y ha añadido que eso no da derecho a ir "absolutamente por libre".

Finalmente, al ser preguntado por el viaje institucional a Estados Unidos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado: "Yo no me meto en eso, igual que no me gusta que se metan los demás".

Alfonso Rueda se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha participado en el acto sectorial 'Emprendimiento e Infraestructuras', con empresarios locales y acompañado por el alcalde de la capital berciana, Marco Morala, así como por la cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez y otros representantes del PP, entre ellos, el presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.