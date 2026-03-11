Israel bombardea el sur de Beirut e Irán golpea durante la madrugada con su ataque "más feroz"

Un defensor civil camina con una maleta que rescató de entre los escombros tras un ataque con misiles israelí que tuvo como objetivo un apartamento en el corazón de Beirut y mató a cuatro personas.

El Ejército de Israel ha lanzado este miércoles una nueva oleada de bombardeos contra el sur de la capital de Líbano, Beirut, en esta ocasión contra "sedes terroristas" y "lugares usados para almacenar armas" supuestamente pertenecientes al partido-milicia chií Hezbolá, sin que por ahora haya detalles sobre víctimas o daños.

Así, el Ejército israelí ha subrayado que "seguirá actuando con fuerza contra la organización terrorista Hezbolá, que ha decidido sumarse a la lucha y operar bajo los auspicios del régimen iraní". "No permitiremos que se dañe a los ciudadanos del Estado de Israel", ha manifestado a través de un comunicado.

"Antes de los bombardeos se adoptaron medidas para evitar daños a los civiles", ha destacado, en referencia a unas nuevas órdenes de evacuación emitidas poco antes para varias zonas del sur de Beirut, concretamente en los barrios de Haret Hreik y Burj al Barajné.

En este sentido, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, trasladó a la población que "debe abandonar inmediatamente la zona e ir hacia el este por la autovía de Damasco", después de que Naciones Unidas elevara el martes a cerca de 700.000 los desplazados en Líbano por los ataques y órdenes de evacuación de Israel.

Las autoridades libanesas han elevado a 570 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

La operación "más feroz" de Irán desde el inicio del conflicto

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este miércoles un ataque perpetrado por sus fuerzas contra la base estadounidense en Arifjan, Kuwait, en el marco de las represalias adoptadas al calor de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático el pasado 28 de febrero.

"La base estadounidense en Arifjan ha sido alcanzada por dos misiles", ha confirmado la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim.

Del mismo modo, la noche de este martes la guardia iraní ha asegurado haber lanzado su operación "más feroz" desde el inicio de las hostilidades a través de la 37ª oleada de operaciones. La misma ha incluido un importante número de misiles superpesados tipo 'Jorramshahr' dirigidos contra el centro de comunicaciones por satélite Haela, al sur de Tel Aviv, en la costa de Israel, así como contra centros militares en Bir Yaqub, Jerusalén Oeste y Haifa.

A ello se suman "numerosos objetivos estadounidenses" en Erbil, en el Kurdistán iraquí (norte) y la 5ª Base Naval, según ha agregado la Guardia Revolucionaria de Irán.

Este miércoles, el subjefe de Seguridad y Fuerzas del Orden de la provincia iraní de Kerman, en el sureste del país, ha asegurado, según ha recogido Tasnim, haber "derribado" un "dron enemigo estadounidense-sionista".