Rueda destaca en China el potencial de Galicia para captar inversiones en electromovilidad y baterías eléctricas

El presidente de la Xunta visita la fábrica de baterías para vehículos de nueva energía de SAIC Motor.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha puesto en valor en Zhengzhou (China) la capacidad logística e industrial de Galicia para atraer nuevas inversiones vinculadas a la electromovilidad, durante una visita a la fábrica de baterías del grupo SAIC Motor, uno de los principales fabricantes del sector automovilístico chino.

El complejo industrial, especializado en vehículos de nueva energía, cuenta con una capacidad prevista de hasta 300.000 packs de baterías al año y se considera la mayor base de exportación de la compañía. Durante el recorrido, Rueda subrayó las ventajas competitivas de Galicia para acoger proyectos de alto valor añadido relacionados con las nuevas energías.

El presidente autonómico estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en una visita que da continuidad a la reunión mantenida días antes con el presidente de SAIC Motor, Xiaoqiu Wang, y otros directivos de la compañía.

El objetivo del viaje es reforzar la proyección internacional de Galicia y posicionarla como uno de los principales polos europeos en producción y desarrollo tecnológico del vehículo eléctrico, explorando nuevas oportunidades de inversión en el sector.