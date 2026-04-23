Rueda refuerza y explora en China nuevas relaciones e inversiones en el sector de la automoción

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en su primera jornada en China.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, centró la primera jornada de su viaje oficial a China en reforzar y explorar nuevas relaciones comerciales y económicas con el país asiático en el sector de la automoción a través de la visita a diferentes factorías y un encuentro con representantes de SAIC Motors.

Rueda, acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó por la mañana un centro de innovación vinculado a la automoción así como varias empresas relacionadas con la logística (Anji) o los componentes (Hasco), todas ellas ubicadas en la ciudad de Shanghái.

Además, la delegación gallega mantuvo en Pekín una reunión de trabajo con el presidente de SAIC Motors, Xiaoqiu Wang, y otros cargos directivos de la compañía, una gran empresa automovilística a nivel mundial y uno de los principales fabricantes de China.

El objetivo, tal y como explicó el presidente, es explorar nuevas oportunidades de negocio y atraer “posibilidades e inversiones” a Galicia en un sector en el que la comunidad ya es un referente a nivel europeo y cuenta con la “fábrica de automóvil más productiva de España”. A este respecto, Galicia tiene 250 empresas vinculadas al mundo de la automoción, un ámbito que da empleo a 24.000 trabajadores y que representa el 15,5 % del PIB autonómico.

Rueda trasladó a las compañías chinas la experiencia que tiene Galicia en este ámbito así como la posición geográfica estratégica —que brinda una gran conectividad a través de los puertos—. También la estabilidad política y económica que ofrece la comunidad y la gran apuesta que realiza la Xunta por apoyar y facilitar las inversiones de proyectos estratégicos en territorio gallego.