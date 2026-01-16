Rueda destaca el papel de La Rioja como parte del Camino

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, espera que la celebración del Año Xacobeo -el próximo 2027- se note “no solo en Galicia, no solo en Santiago, sino también en el resto de las comunidades y, especialmente, en las que tienen esa identidad tan xacobea como es La Rioja” porque “la experiencia que supone ser peregrino” no se detiene en Galicia “se compone en cada etapa que vas haciendo”. Rueda hizo estas declaraciones en Logroño tras participar en la inauguración del nuevo hito kilométrico del Camino de Santiago en la capital riojana, junto al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar. La señalización inaugurada ayudará a guiar al peregrino indicando la distancia restante a Santiago de Compostela, en el caso de desde Logroño, 604 kilómetros.

Con miras al próximo año Xacobeo, el presidente de la Xunta espera que “sea muy especial” y para ello, previamente, “queremos difundir e integrar los caminos con todas las ccaa de España que cuenten con uno de los caminos reconocidos oficialmente”. Con respecto a La Rioja, dijo, “tiene un peso muy importante en todo lo que significa el Camino de Santiago”. Por eso, este hito inaugurado “permite unificar todo el Camino en sus diferentes trazados”. “Que podamos ponerlo en Logroño, a prácticamente un año del Xacobeo, es importante”, señaló.

El presidente de la Xunta recordó que el año pasado llegaron a Santiago a través del Camino Francés, que además recoge otros caminos, como por ejemplo, todo el Camino Aragonés, pasando por La Rioja, “alrededor de 250.000 peregrinos en números redondos”.

“A ellos añadiría, por estudios que estamos haciendo y mediciones, probablemente un 50-60% más de peregrinos que hacen el camino igual, pero por las razones que sean, no piden la compostela”, agregó. Pues bien, prosiguió Rueda, “de esos 250.000 peregrinos que llegaron a Santiago haciendo el Camino Francés, no menos de 60.000 eran peregrinos de largo recorrido y antes de llegar a Santiago atravesaron muchos lugares, entre ellos La Rioja y, por supuesto, la ciudad de Logroño”.

“Nosotros decimos siempre que tenemos la enorme suerte de ser el final de todos los Caminos de Santiago, pero también la responsabilidad de saber que cuando la gente llega a Galicia, llega a la Catedral de Santiago, antes ha pasado por muchos lugares y la experiencia enorme que supone ser peregrino se compone de cada etapa que vas haciendo”, añadió. “Peregrinos asiáticos, de Estados Unidos, de Australia, de Canadá... están conociendo nuestras tierras, La Rioja, Galicia, todo lo que supone y atraviesa el camino, y por eso queremos que el año 2027 sea muy especial en este sentido”, relató también el presidente gallego ayer en Logroño.

La ruta que “vertebra y une”, considera Capellán

En la inauguración del nuevo hito kilométrico del Camino de Santiago en Logroño participaron representantes institucionales que subrayaron el valor simbólico, territorial y cultural de esta ruta histórica. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, destacó que el Camino no solo tiene una dimensión emocional y personal para cada peregrino, sino que también actúa como un elemento de unión entre comunidades autónomas. A su juicio, este acto refleja la voluntad de dos territorios de España de estrechar lazos, colaborar y sumar esfuerzos en beneficio común.

Capellán afirmó que el Camino “vertebra y une”, y que esa colaboración debe reforzarse tanto en el presente como en el futuro, contribuyendo a la construcción conjunta de los territorios y del conjunto del país. El hito inaugurado, explicó, señala la distancia hasta Galicia y servirá para recordar a quienes transiten por Logroño el destino final del Camino, reforzando su significado simbólico.

Recordó además la importancia de La Rioja dentro de las distintas rutas jacobeas. Aunque Logroño es un punto de entrada fundamental, existen otros itinerarios históricos como el Camino del Norte, que entra desde el País Vasco y pasa por Briñas y Haro, o el Camino del Ebro, que llega por Calahorra. Gracias a ello, quienes recorren el Camino desde La Rioja pueden atravesar hasta tres concatedrales: las de Calahorra, Logroño y Santo Domingo de la Calzada.

Durante el acto también se puso en valor la “identidad compartida” que ha generado el Camino desde la Edad Media, al favorecer el tránsito de personas, la unión de territorios y la construcción de una identidad común.