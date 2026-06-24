Un incendio forestal en Seixalbo quema un alpendre en pleno episodio de calor y viento

Un incendio forestal declarado en la zona de Seixalbo (Ourense) ha afectado a un alpendre y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de extinción en una tarde marcada por el fuerte calor y el inicio de viento en la zona.

El fuego se originó a las 17:23 horas, según informó la Consellería de Medio Rural, y desde ese momento se activó un operativo en el que participan los Bombeiros de Ourense, la Policía Nacional, la Policía Local de Ourense y medios del Distrito XII (D.XII).

También se ha incorporado la brigada helitransportada de A Merca, junto con el despliegue inicial de 2 agentes, 3 brigadas y 2 motobombas, para intentar frenar la evolución de las llamas en una zona de masa forestal.

Se espera que las condiciones meteorológicas (con altas temperaturas y el aumento del viento) no compliquen las tareas de extinción, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno. Por el momento, no han trascendido más daños ni la posible evolución del incendio.