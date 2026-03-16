Rueda ensalza una educación gratuita hasta la universidad en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, subrayó la apuesta del Gobierno gallego por la gratuidad de la enseñanza desde los 0 años hasta la universidad. En un vídeo difundido ayer en redes sociales, el responsable autonómico destacó que “aquí puedes ser lo que quieras ser, y en Galicia lo defendemos con hechos”.

En las imágenes, grabadas en diferentes centros educativos de la ciudad de Pontevedra (escuela infantil O Toxo; Colegio Froebel, Instituto Valle Inclán, donde estudió el presidente; Centro Integrado de FP Carlos Oroza y Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte), Rueda recordó la importancia de cada etapa educativa.

Con respecto a la universidad, apuntó que desde el curso 2024-25, la matrícula es gratuita en Galicia y recordó que “esto es una medida pionera en toda España”. Así, la Administración autonómica consolida este curso la gratuidad de la matrícula universitaria de grado y de las Enseñanzas Artísticas Superiores, una medida única a nivel estatal con unos 20.000 estudiantes beneficiarios en el primer año de implantación.

Mañana abre el plazo

La Xunta abrirá mañana el plazo para que las familias gallegas soliciten una de las más de 10.500 plazas que se ofertan en las escuelas infantiles públicas autonómicas para el próximo curso 2026-2027.

Este será el quinto período escolar en el que la atención educativa será 100% gratuita para todos los niños y niñas para todas las escuelas, independientemente de su titularidad. Galicia fue pionera en hacer gratuitas todas las escuelas infantiles, durante ocho horas al día y once meses al año. Una medida que está a disposición de más de 32.000 familias, que les permite ahorrar hasta 4.000 euros al año y en la que la Xunta invierte más de 68 M€ de fondos propios. Galicia lidera la tasa de escolarización en el primer ciclo de Infantil con casi un 65% de matriculación, 15 puntos por encima de la media nacional.