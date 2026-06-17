Rueda espera de SAIC el gran impulso a la Galicia industrial

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apostó este martes por construir una Galicia competitiva e industrial, un camino en el que llamó la atención sobre la importancia de proyectos como la multinacional china SAIC, que acaba de elegir a la comunidad como su base en Europa. “Es un gran logro colectivo y un síntoma de que aquí se están haciendo las cosas bien”, indicó durante un evento en A Coruña.

La iniciativa de la empresa automovilística china supondrá una inversión de 200 millones de euros y la creación de 2.300 empleos en una primera fase, recordó el presidente, mientras un grupo de directivos de la compañía tenía previsto participar por la tarde en la celebración del 50 aniversario del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra. Rueda precisó que, detrás de esta inversión, que a medio plazo permitirá convertir la comarca de Ferrolterra en un hub industrial y logístico de primer orden, hay un trabajo muy intenso y que solo es posible gracias a los esfuerzos previos de un territorio que ofrece “estabilidad institucional y buen clima entre administraciones”.

Rueda destacó también la apuesta que está realizando la Xunta por “aprovechar el potencial de Galicia” en el ámbito de las energías. “Tenemos fuentes de energía que serán el petróleo del futuro como el agua, el viento, los minerales...”, indicó el presidente para destacar que es fundamental producir energía “para abastecer a las industrias” ya existentes en la comunidad y atraer nuevos proyectos.

Además, en su intervención, Rueda recordó que Galicia está consolidándose como un referente en I+D y que el Gobierno apoya medidas para “atraer inversión y retener talento”. Todo con el objetivo de construir una Galicia más competitiva y líder en diferentes campos, pero sin renunciar a mantener “el alto nivel de los servicios públicos” como la educación, la sanidad o las políticas sociales.

Por último, hizo referencia al próximo Xacobeo, que se celebrará el próximo año. Además de la afluencia récord de visitantes que se espera, y de su impacto económico, Rueda llamó la atención sobre que el evento servirá también para que el mundo entero pueda conocer la capacidad, talento y potencial de la comunidad autónoma. “Será el gran escaparate de Galicia cara el mundo, marca país y de la Galicia Calidade”, indicó.

Rueda, junto al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, tenía previsto celebrar el 50 aniversario del CIFP Ferrolterra, en el centro de Recimil. Allí, el conselleiro declaró que el CIFP “jugará un rol determinante en la formación de mano de obra cualificada” para la futura fábrica de coches eléctricos de MG, propiedad de SAIC, según informó la consellería en un comunicado.