Rueda expresa el interés por desplegar la eólica marina

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reivindicó el potencial de nuestra comunidad para desarrollar energía eólica marina, especialmente la eólica flotante, garantizando la plena compatibilidad de esta actividad con la pesca y el marisqueo, que también son estratégicas para Galicia. El titular del Gobierno gallego mantuvo esta semana una reunión con el presidente y el conselleiro delegado del Grupo Amper, Pedro Morenés y Enrique López, a los que trasladó el compromiso de la Xunta con la producción de energía renovable y la descarbonización, dados los factores geográficos, meteorológicos, oceanográficos e industriales de nuestra tierra.

En este sentido, Rueda manifestó durante el encuentro, del que este domingo dio noticia la Xunta, la intención del Ejecutivo gallego de estar en la primera subasta que se convoque a nivel nacional para implantar parques eólicos marinos. La eólica marina en Galicia se encuentra en una fase inicial pero con fuerte presión empresarial y gran volumen de proyectos.

Una veintena de proyectos

En la actualidad, se contabilizan alrededor de una veintena de proyectos registrados, impulsados por unas docena de empresas, aunque ninguno está aún en construcción. Entre los más destacados de los que ha trascendido información pública figuran Nordés (promovido por las compañías BlueFloat Energy, Sener y Plenitude, que dispondría una potencia de hasta 1.200 MW), Breixo y Roleira (Qair), o los complejos Atlántico 1-4 de Repsol, que suman unos 3.200 MW de potencia prevista. También participan compañías como Capital Energy (Breogán, Volanteiro, Xistral), Iberdrola (San Brandán, San Cibrao), Abei Energy o Ferrovial.

Desde el punto de vista institucional, la Xunta de Galicia ha creado el Observatorio da Eólica Mariña de Galicia como espacio de diálogo entre sector industrial y pesquero, centrado en compatibilizar usos y canalizar aportaciones al Estado. Sin embargo, el desarrollo real depende del Gobierno central, que aún no ha lanzado plenamente las subastas, lo que retrasa el despliegue.

La patronal gallega

La patronal eólica gallega, agrupada en la Asociación Eólica de Galicia, mantiene una postura de defensa activa y de urgencia respecto al desarrollo de la eólica marina en la comunidad. Su principal preocupación tiene que ver con la situación de “bloqueo” en la tramitación de proyectos, y demandan del Gobierno central que publique los marcos normativos y subastas necesarias “para no perder la ventaja competitiva” frente a otros países. En Galicia, el desarrollo eólico en el mar tiene además una difícil coexistencia con la pesca, existe un fuerte rechazo de parte del sector pesquero que reclama frenar el avance de los proyectos. En conjunto, Galicia aparece como un territorio clave para la eólica marina flotante en los planes de la Asociación Empresarial Eólica, la patronal estatal.