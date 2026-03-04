Rueda pide a Bruselas que no bajen los fondos de cohesión

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insistió este miércoles en Bruselas en que “no bajen” los fondos de cohesión en un escenario marcado por el nuevo marco financiero y también en que, frente a tentativas de “recentralización”, las comunidades autónomas deben tener un papel activo y participar en su ejecución.

Así lo trasladó a los periodistas en declaraciones realizadas después de la reunión que mantuvo con los presidentes de las delegaciones nacionales y la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tutto, y antes de su intervención por la tarde en el pleno de este órgano.

“Seguimos trabajando aquí en Bruselas”, dijo Rueda, quien en la pasada jornada mantuvo un encuentro con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, y el jueves incidió en la importancia de que no se reduzcan los fondos de cohesión en el nuevo marco financiero plurianual europeo.

Coincidencia con el PPE

“Volví a insistir en nombre de todas las delegaciones en algo que veo fundamental y me alegro mucho ahora de haber escuchado al vicepresidente del Partido Popular europeo coincidir con la posición de Galicia y con la de todas las comunidades españolas de que no pueden rebajarse las cantidades de los fondos de cohesión”, dijo Rueda.

“Entendemos que hay otras necesidades ahora mismo en la UE, pero no puede ser a costa de los fondos de cohesión”, esgrimió Rueda, quien advirtió que, de lo contrario, estos recursos no podrían cumplir con su razón de ser.

También se reafirmó en que las comunidades no pueden ser “simples espectadoras de lo que hagan los gobiernos centrales con esos fondos”. “Tenemos que estar en su diseño y en su ejecución, es lo que permite que se inviertan bien, sean realmente transformadores y favorezcan la cohesión de Europa”, insistió.

“Es lo que pediré que siga defendiendo el Gobierno de España, que forma parte del Consejo Europeo”, recalcó Rueda, quien dijo que hasta ahora mantiene “una posición coincidente con las comunidades y también de Galicia”.

“Lo agradecemos y pediremos que la siga manteniendo hasta el final, hasta que se decidan los fondos y cuando haya que ejecutarlos”, agregó el presidente gallego.

Futura reunión

De hecho, anticipó que el Ejecutivo autonómico solicitará, cuando finalice el periodo de Galicia como responsable de la delegación española en el Comité de las Regiones, una reunión de la Comisión Mixta de Congreso y Senado para que la defensa común del mantenimiento de los fondos y de su gestión descentralizada “siga quedando clara”.

El presidente de la Xunta participó en un debate en el Comité Europeo de las Regiones para abordar la reforma del modelo de financiación.

Rueda defendió ante el comisario de Presupuesto, Antifraude y Administración Pública, Piotr Serafin, la importancia de dotar de más fondos a las ayudas destinadas a dos de los motores de la economía gallega: el campo y el mar.

El presidente de la Xunta recordó que Galicia es la primera región pesquera de la Unión Europea y reclamó un fondo específico y suficiente para hacer frente a los retos que se le presentan al sector.

Del mismo modo, tal y como trasladó el jueves al comisario de Agricultura y Ganadería, demandó una PAC “fuerte, con fondos diferenciados, enfoque regional y menos burocracia”.