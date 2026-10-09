Rueda reclama más apoyo a los proyectos energéticos

Rueda, ayer en la clausura del encuentro de la Sociedad Nuclear Española en A Coruña.

“Las industrias del futuro demandan energías seguras y energías razonables. Y en Galicia tenemos fuentes de energía muy potentes, principalmente en eólico”, dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ayer en la clausura de la Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española, en A Coruña, en presencia del subdirector general de Energía Nuclear, Jesús Tardón, entre otros.

“No deberían ser injustamente vilipendiados”, afirmó Rueda sobre estos proyectos, tras señalar que “la energía es lo que hace funcionar la economía” y que “la industria del futuro quiere energías seguras, razonables”.

El presidente gallego instó a las administraciones a ser “muy rigorosas” en este ámbito y aseguró que el Ejecutivo autonómico es “especialmente exigente”. “Aquellos proyectos que son viables, los que cumplen, deben ser apoyados sin ninguna duda y sin ninguna fisura”, insistió.

Rueda también destacó las numerosas aplicaciones de la energía nuclear, especialmente en medicina. “Salva cada vez más vidas”, señaló, al tiempo que subrayó la importancia de que “se siga investigando en ciencia nuclear”.

Por su parte, Tardón puso en valor el “papel clave” de esta energía en la sociedad, tanto en el ámbito estratégico como en los sectores sanitario e industrial y en la investigación. El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Juan Carlos Lentijo, defendió el “firme compromiso” de los profesionales del sector con “el conocimiento, la innovación y la seguridad”. También señaló como objetivo combatir la desinformación mediante “transparencia y comunicación”, para generar “confianza y transmitir una percepción social de los riesgos basada en el conocimiento científico”.

La vicepresidenta de la Sociedad Nuclear Española, María Luisa González, sostuvo que la energía nuclear es “el futuro y necesario para descarbonizar”, y defendió las centrales existentes.

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Permisos mineros

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer los concursos de derechos mineros de investigación y de explotación que anunció la Xunta después de una reunión del Consello del pasado septiembre. En ese momento, Alfonso Rueda, informó de que la Xunta abría el concurso de 153 derechos mineros, 126 permisos de investigación y 27 de explotación.

El DOG precisa cuatro zonas en A Coruña, donde se reactivan concesiones y derechos mineros caducados en Cabana de Bergantiños, Coristanco y Santa Comba; otra en Lousame; una tercera orden otorga concesiones de explotación en Mesía; y la cuarta afecta a Ponteceso, Cabana y Coristanco. Además se convocan concursos para permisos de investigación en las cuatro provincias.