Rueda reclama una Europa descentralizada en la gestión de fondos europeos

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, en el acto en el que se celebraron los 40 años de financiación de la Unión Europea.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una “Europa descentralizada” en la que las comunidades autónomas asuman un mayor protagonismo en la gestión de los fondos europeos. Lo ha hecho durante la jornada conmemorativa ‘40 Anos Medrando con Europa. Galicia Calidade da man dos fondos europeos’, celebrada este sábado en Santiago de Compostela.

El acto comenzó con el izado de la bandera europea en el Centro Galego de Arte Contemporánea, en un encuentro que reunió a representantes institucionales, políticos y agentes sociales y culturales. Entre los asistentes se encontraba el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, además de varios conselleiros y altos cargos de la Xunta.

Transformación de Galicia gracias a los fondos europeos

Durante la jornada se celebraron dos mesas redondas en las que expertos y responsables institucionales analizaron el impacto de los fondos europeos en Galicia en las últimas cuatro décadas. Los participantes destacaron la “transformación total” de la comunidad y calificaron la gestión de estos recursos como “impecable”, subrayando su papel en ámbitos como la educación, la innovación o la sostenibilidad.

En una segunda mesa se abordó el impacto territorial de estas inversiones, poniendo el foco en la eficiencia energética, la digitalización, la robotización y la mejora de la planificación en distintos sectores productivos.

Rueda cerró el evento destacando que Galicia ha vivido una profunda evolución económica y social, con cerca de 20.000 millones de euros recibidos de la Unión Europea que han permitido modernizar infraestructuras, reforzar servicios públicos y fortalecer sectores estratégicos.

El presidente de la Xunta defendió además que el futuro marco financiero europeo debe mantener una visión descentralizada, con mayor capacidad de decisión para las regiones, al considerar que son las que mejor conocen sus necesidades.

Finalmente, Rueda reivindicó el papel de Galicia como una comunidad “más innovadora y a la vanguardia” que hace 40 años y llamó a seguir avanzando en su contribución al proyecto europeo.