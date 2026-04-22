Rueda iniciará su primer viaje oficial a China para explorar nuevas relaciones comerciales y turísticas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, iniciará este jueves su primer viaje oficial a China para explorar nuevas relaciones comerciales y turísticas con el país asiático, según ha informado el Gobierno gallego en un comunicado.

Serán tres días en los que el titular del Ejecutivo autonómico, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que ya está allí, mantendrá encuentros con empresas de sectores “clave” como la automoción y las energías renovables, así como con operadores turísticos chinos.

Según Rueda, el objetivo es afianzar las relaciones con un país “con un potencial enorme”, que está creciendo y ofrece muchas oportunidades para promover nuevas inversiones de compañías chinas en Galicia.

Para ello, el presidente defenderá la “estabilidad institucional y la seguridad jurídica” que ofrece la comunidad y que convierten a Galicia en “un lugar atractivo para invertir” e implantar nuevas líneas de negocio.

El viaje

En la primera jornada, Rueda visitará el centro de I+D de SAIC Motors, empresa líder de la automoción en China. Tras recorrer el centro de R&D Anting que la compañía tiene en Shanghái, la delegación gallega se trasladará a Pekín para mantener un encuentro con el presidente de la empresa, Xiaoqiu Wang, y otros miembros de la dirección.

El viernes, Rueda y Lorenzana visitarán el salón del automóvil Beijing Auto Show y mantendrán una reunión con representantes de Goldwind, uno de los principales proveedores mundiales de turbinas eólicas.

La agenda económica terminará el sábado con una visita a la fábrica de baterías de SAIC en Zhengzhou.

“Vamos a intentar buscar puntos de encuentro en los aspectos que más nos interesan”, ha indicado el líder autonómico, subrayando que la intención es presentar Galicia como “un lugar seguro para invertir” con múltiples ventajas.

La Xunta recuerda que actualmente hay 190 empresas gallegas presentes en China de forma constante y que un 43% exporta de manera estable al país.

En el ámbito turístico, Rueda se reunirá con distintos operadores chinos para “presentar Galicia como destino”, poniendo el foco en la cultura, los paisajes y el patrimonio, con especial atención al Camino de Santiago.