Rueda reivindica el cumplimiento del 87% del programa electoral de 2024

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado el cumplimiento del 87% del programa electoral con el que los populares se presentaron a los comicios autonómicos de 2024 y del que, este sábado, algo más de dos años después de que repitiesen mayoría absoluta, ha hecho balance en un acto en Vigo. Bajo el lema Galicia Goberna, celebrado en la sede de Afundación de la ciudad olívica, donde se han dado cita unas 400 personas, el titular del Gobierno gallego ha celebrado el cumplimiento de esas medidas, pero también ha instado a los suyos a "trabajar mucho más a partir de ahora".

"Prometo al coordinador de este programa que cuando llegue el final de la legislatura estará completo y, si algo no pudo ser, lo explicaremos", ha comprometido. A continuación, Rueda ha subrayado que "ningún otro partido" podría celebrar este acto y, apuntando al PSdeG, ha señalado que tiene "muy poco que celebrar" por estar "en la supervivencia del jefe supremo". "Ellos sabrán si no vale la pena mojarse por Galicia para quedar bien con alguien a quien no le importa mucho Galicia", ha lamentado. Sobre el BNG, el presidente de la Xunta ha invitado a su portavoz nacional, Ana Pontón, a comprobar el avance de "las viviendas que dice que no existen" visitando el proyecto que la Xunta tiene en marcha en Navia. "El no a todo se combate de una manera sencilla, con un sí rotundo. Dos letras nada más, s de sentidiño e i de impulso", ha manifestado Alfonso Rueda.

"Hay que trabajr mucho"

Así, tras la intervención de todos los conselleiros de su equipo de gobierno, a excepción de Diego Calvo, que se encuentra de viaje institucional, Rueda ha empleado un símil deportivo y, hablando de ciclismo, ha trasladado a los suyos que están "a punto de llegar a las etapas de alta montaña". "Está muy bien ir de primeros, haber terminado tanto hasta ahora, pero lo importante es trabajar mucho más a partir de ahora", ha subrayado el presidente del PPdeG. En esta línea, después de defender su "exigencia" como líder del partido, ha mostrado su compromiso para "motivar a los equipos" a cumplir con los objetivos, por lo que ha afirmado que "toca poner deberes hasta el último día".

"Ojalá no sea necesario esprintar", ha apuntado antes de señalar que afrontarán esas "etapas de alta montaña" como lo han hecho hasta ahora: "Hay que pedalear, porque si no pedaleas ya sabes qué pasa, y si pedaleas de más queriendo quedar bien y olvidándote de cuál es el objetivo final, a lo mejor te quedas sin fuerzas y tienes que bajarte de la bicicleta". Así, ha detallado las siguientes "etapas", comenzando por unas municipales para las que ha augurado que tendrán "más alegrías", con el foco en mantener las alcaldías logradas hasta ahora y "conseguir muchas que no hace mucho tiempo parecían imposibles".