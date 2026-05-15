Rueda implementará medidas “valientes” ante el absentismo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró en Santiago que la Xunta va a adoptar “medidas valientes” frente al absentismo y criticó a responsables públicos -sin mencionar nombres- que niegan que este “problema” exista. En el encuentro con la industria alimentaria organizado pro Vegalsa-Eroski, Rueda habló de empleo e inmigración, y puso en valor la estrategia Retorna. Subrayó que “afortunadamente las tornas han cambiado” y Galicia “necesita mano de obra”, de ahí “hacer ese proceso de atraer a gente aquí de una manera ordenada”. Para Rueda, “ese es el camino, el que evita situaciones que se están viendo en otros lugares” y no quiere “que sucedan aquí”.

Todavía sobre esa “necesidad de encontrar personal, en general y en determinadas épocas del año” en el caso de la distribución, el presidente gallego apuesta por “una buena gestión de los servicios públicos de empleo, seguir potenciando la formación profesional, los oficios” y se referió al absentismo, caballo de batalla de su Gobierno desde el último debate sobre el Estado de la Autonomía. “Cuando oigo decir a algunas responsables políticas que no es un problema y que cuando hablamos de esto estamos inventando situaciones que no existen y no importan le diría que no hable con nosotros, que hable con la gente que contrata”, valoró.

Un problema que crece

De este modo, rechaza “ignorar esto” y llama a “saber” que la administración tiene “mucha responsabilidad”, por lo que “decir que no pasa nada y seguir dejando que este problema crezca no lleva a absolutamente nada”. Por su parte, comprometió la adopción de “medidas valientes” pero ha reconocido, a renglón seguido, “que tampoco van a funcionar si las personas que contratan y los trabajadores que van todos los días a sus puestos de trabajo y que también salen perjudicados” no se involucran. En cualquier modo, ha esperado que sí “funcione”. Por último, Alfonso Rueda hizo una breve mención al acuerdo con Mercosur y su entrada en vigor, para pedir hacer “las cosas con sentidiño”, intentar “minimizar los inconvenientes y aprovechar las ventajas que las hay”.

Anfaco

Alfonso Rueda también participó en el acto de entrega de las Medallas Anfaco, acompañado por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y por la conselleira do Mar, Marta Villaverde. El presidente agradeció a Anfaco-Cytma su interlocución y rigor, destacando el compromiso del Gobierno gallego con el sector y con “seguir manteniendo este tesoro que tenemos”. En esta línea, tal y como informa la Xunta en un comunicado, Rueda destacó que “para vivir en el mar también hay que vivir del mar”, resaltando su importancia para la economía e historia gallegas. Así, la Xunta recordó que Galicia es líder nacional en la transformación de productos del mar, que el 55% de la producción y exportación de estos alimentos se produce desde empresas gallegas.

La distribución como motor de crecimiento del sector primario En el Encontro coa Industria Alimentaria Vegalsa-Eroski, celebrado en Santiago, Alfonso Rueda destacó ádemás el peso estratégico del sector agroalimentario como uno de los pilares fundamentales de la economía de la comunidad y reafirmó el compromiso del Gobierno gallego para garantizar el empleo “estable y de calidad” y la competitividad en esta industria. Rueda puso en valor el papel determinante que juegan empresas y distribuidores, “que actúan como una parte esencial de la cadena de valor junto con los productores y la industria transformadora y apuestan por el producto de proximidad y de calidad diferenciada”, según indicó la Xunta en un comunicado. Al acto también asistió la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que era la encargada de clausurar la jornada. Así, el titular del Gobierno gallego subrayó que el éxito de esta industria reside en la estrecha colaboración entre todos sus agentes, señalando que las empresas de distribución son “un motor” fundamental para el crecimiento del sector primario. En este sentido, el presidente gallego incidió en la necesidad de mantener la excelencia como marca de identidad, reivindicando el papel de Galicia Calidade como un concepto transversal. “Cuando hablamos de Galicia Calidade hablamos de un paraguas que lo engloba todo; hacer las cosas bien”, aseveró Rueda, quien añadió que “quien busca la calidad y quien la tiene como uno de sus elementos de negocio, merece todo nuestro apoyo”.