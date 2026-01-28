Rueda responsabiliza al Gobierno por la huelga médica y la oposición denuncia el “colapso” sanitario

Durante la sesión de control en el Parlamento gallego, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, atribuyó a la huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad la suspensión de numerosos actos médicos en Galicia. Por su parte, la oposición denunció un colapso en urgencias y Atención Primaria, con listas de espera crecientes y falta de personal, mientras se cuestiona la gestión autonómica frente al auge de la sanidad privada.

Rueda defendió la gestión de su Ejecutivo, señalando que los presupuestos de este año aumentan un 50% los recursos destinados a sanidad respecto al bipartito, con 163 nuevas plazas en Atención Primaria. También criticó a la oposición por su “silencio cobarde” frente a la huelga estatal y acusó al PSdeG y al BNG de no reconocer la falta de voluntad negociadora del Gobierno central.

Debate sobre financiación y atención pública

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pidió a Rueda que aproveche la propuesta de financiación autonómica y ejerza liderazgo político para mejorar los servicios públicos y reducir las listas de espera. La portavoz del BNG, Ana Pontón, denunció que 11.000 niños carecen de pediatra y que los recortes en Atención Primaria alcanzan 1.650 millones de euros, lo que, según ella, fomenta el crecimiento del seguro médico privado.

Rueda insistió en que la sanidad gallega funciona mejor que la media española y recalcó que el Ejecutivo autonómico está gestionando para mejorar los servicios, mientras la oposición apuesta por la crítica constante. La sesión evidenció un enfrentamiento marcado por la huelga médica, la financiación autonómica y la tensión sobre la gestión de los servicios públicos en Galicia.