Los médicos amenazan con endurecer su huelga en Ourense

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos para reformar el Estatuto Marco ha sido recibido con un rechazo frontal por parte del colectivo médico convocantes de la huelga indefinida. En Galicia, el presidente de O Mega, Manuel Rodríguez, ha dejado claro que el pacto “no cambia absolutamente nada” para los facultativos y que, lejos de frenar las movilizaciones, refuerza la decisión de mantener la protesta e incluso endurecer sus acciones.

“El Ministerio vuelve a negociar sobre los médicos sin contar con ellos”, denuncia Rodríguez, que considera que el acuerdo firmado “ignora las reivindicaciones esenciales del colectivo” y confirma que “no hay voluntad real de avanzar hacia un Estatuto Marco propio para los facultativos”. En este contexto, O Mega mantiene la huelga indefinida convocada a partir del 16 de febrero, estructurada en una semana de paros al mes. “Seguimos adelante tal y como estaba previsto, y no descartamos intensificar las medidas si la situación no cambia”, advierte.

El presidente del sindicato mayoritario en Galicia critica que el acuerdo se presente como un avance: “Es un texto que no recoge ninguna de las demandas históricas del colectivo médico”. Apunta directamente a que no recoge las demandas concretas por las que han convocado varias huelgas en los últimos meses. “No se puede hablar de mejora cuando seguimos siendo los únicos profesionales sanitarios sin un marco que tenga en cuenta nuestra responsabilidad y nuestras condiciones reales de trabajo”, afirma.

Rodríguez subraya que la huelga no responde a una postura “caprichosa”, sino a años de negociación fallida. “Llevamos mucho tiempo normalizando situaciones que no son normales, y el colectivo ha dicho basta”, señala. En su opinión, el acuerdo con los sindicatos generalistas “ahonda en el problema, porque da por cerrada una negociación que para los médicos nunca se ha abierto”.