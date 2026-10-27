Rueda reúne a los candidatos del PP gallego para el 29-N y llama a Galicia a ser el "motor del cambio" en España

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reunido este martes en Santiago de Compostela a los candidatos populares al Congreso y al Senado de las cuatro provincias gallegas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Durante el acto, ha reivindicado el papel de Galicia como el "gran motor do cambio" para contribuir a la victoria de Alberto Núñez Feijóo.

La Cidade da Cultura de Santiago ha acogido la fotografía de familia de los integrantes de las candidaturas gallegas, a quienes Rueda ha definido como un equipo de personas "valentes e comprometidas" con el proyecto nacional del Partido Popular.

El dirigente autonómico ha destacado la diversidad de perfiles incluidos en las listas y ha asegurado que demuestran que el PPdeG cuenta con nuevos referentes políticos. También ha reivindicado la capacidad organizativa de la formación ante la próxima cita con las urnas.

Rueda reivindica el papel de Galicia en las elecciones generales

Durante su intervención, el presidente gallego ha defendido que los candidatos contribuirán a impulsar el cambio político que propone Feijóo para España. Rueda ha presentado las listas como "un equipo gañador" y ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el BNG, a los que ha responsabilizado de lo que considera años de abandono de Galicia.

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El presidente del PPdeG también ha vinculado las candidaturas gallegas con el "Contrato con España" presentado por Feijóo, cuyos compromisos ha asegurado que defenderán los representantes populares.

Rueda ha aprovechado el encuentro para agradecer la implicación de los candidatos que concurrirán a las elecciones y reconocer la trayectoria de quienes abandonan las listas después de años de representación política. Asimismo, ha animado a los integrantes del partido a "seguir traballando" y "dándoo todo" ante los próximos desafíos electorales. Con este acto, el PPdeG escenifica su respaldo a las candidaturas gallegas y refuerza su participación en la campaña de Alberto Núñez Feijóo para las elecciones generales del 29 de noviembre.