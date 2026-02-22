Rueda revindica a su equipo tras dos años de gobierno y crítica a una oposición "desnortada"

El presidente del Partido Popular de Galicia y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reivindicado, dos años después de su victoria en las elecciones autonómicas, el trabajo de su equipo —rechazando un “personalismo exagerado”— y ha puesto “deberes” para no caer en la autocomplacencia frente a una oposición "desnortada". “Tenemos que ir a por más y no renunciar a nada”, ha proclamado.

Lo ha manifestado en un acto que, según la cifra del partido, ha congregado a cerca de 1.000 personas en el Hotel Monumento San Francisco, en Santiago de Compostela. Con él han querido replicar el evento con el que se proclamó la candidatura de Alfonso Rueda de cara a las elecciones autonómicas el 7 de enero de 2024.

El lugar y los oradores han sido los mismos. Así, acompañando al presidente han estado el líder del PP de Santiago, Borja Verea; la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Nóvoa; la presidenta de Novas Xeracións, Nicole Grueira; y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.

En su intervención, el líder de los populares gallegos ha erigido a su formación como “una máquina que funciona” y ha perfilado a su gobierno como uno “que responde”. “El personalismo exagerado puede ocultar que somos un equipo y que las responsabilidades tienen que ser compartidas”, ha expuesto.

Con todo, ha llamado a “ir a por todas” en las generales y, al mismo tiempo, ha pedido a su propio gobierno “ir a por más”. “Para no caer en la autocomplacencia, hay que poner deberes”, ha afirmado, tras lo que ha instado a “no renunciar a nada”.

También ha insistido en una Galicia “que ofrece oportunidades”, en referencia a la llegada de personas migrantes, una de las cuestiones que más confrontación ha generado con la oposición y el Gobierno central: “Aquí no sobra nadie, abrimos los brazos a todo el mundo; simplemente pedimos que sea de forma ordenada”.

Además, dos días después del anuncio sobre el archivo del expediente de Altri, ha cargado contra quienes “se oponen por sistema a que haya industria” y ha ensalzado su modelo, en el que tiene cabida “todo aquello que se ajuste a la normativa”.

Marta Nóvoa: “Fronte ao feminismo de pancarta, nós demostramos feminismo real”

La alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Nóvoa, intervino este domingo en el acto encabezado por Alfonso Rueda, donde quiso lanzar un mensaje de agradecimiento y reconocimiento al municipalismo gallego. Durante su intervención, puso en valor el trabajo diario de los regidores locales y su implicación directa con la ciudadanía.

“A todos os alcaldes e alcaldesas, grazas. Grazas pola vosa dedicación e compromiso cos vosos territorios e coa vosa veciñanza”, expresó, subrayando el papel fundamental de los gobiernos locales en la gestión cercana y en la atención a las necesidades de cada municipio.

Nóvoa dedicó una mención especial a las mujeres al frente de las alcaldías, reivindicando su labor desde una perspectiva práctica. “Especialmente, ás nosas alcaldesas porque fronte ao feminismo de pancarta, nós demostramos feminismo real”, afirmó, defendiendo un modelo basado en la gestión y en hechos concretos.

La alcaldesa concluyó su mensaje con palabras de reconocimiento: “A todas elas, grazas de verdade, sodes a inspiración de moitas”, poniendo el foco en el ejemplo que representan las mujeres que lideran gobiernos locales en Galicia.