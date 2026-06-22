Alfonso Rueda: “Si Pedro Sánchez piensa que la sentencia de Ábalos no tiene nada que ver con él, se equivoca”

Alfonso Rueda se ha mostrado tajante tras conocerse el fallo judicial contra Ábalos,el exministro de Transportes, y ha asegurado que, "por supuesto, esto debe tener consecuencias políticas".

El líder del Ejecutivo gallego ha advertido que “si Pedro Sánchez piensa que esto no le afecta y no tiene nada que ver con él, se equivoca”. En este sentido, Rueda ha querido subrayar el peso que tuvo el condenado en el seno del Gobierno y del PSOE, recordando que llegó a ser "el número dos y hombre de máxima confianza" del presidente.

Durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el mandatario autonómico ha comparado la situación actual de España con la crisis política vivida en el Reino Unido, que precisamente este lunes, 22 de junio, ha provocado la dimisión de Keir Starmer como primer ministro británico. Para Rueda, los motivos que han llevado a la caída de Starmer son "menos graves" que los acontecimientos que salpican al Gobierno central.

El presidente gallego ha concluido su intervención con un mensaje en clave nacional: “Pienso que los españoles y gallegos debemos poder decidir si queremos o no seguir con este gobierno”, una afirmación con la que deja caer de manera indirecta la necesidad de un adelanto de las elecciones generales.