Imagen aérea de A Bouza donde los trabajos de limpieza y desescombro están aún pendientes.
Imagen aérea de A Bouza donde los trabajos de limpieza y desescombro están aún pendientes. | Dronegal

Galería | A Bouza, dividida en dos tras la riada, en fotos y vídeo a vista de dron

DESDE EL AIRE

La riada provocada tras una fuerte tormenta dejó un paisaje de barro, piedras y daños en varias aldeas de Viana do Bolo, mientras los vecinos trabajan junto a los equipos de emergencia para recuperar la normalidad perdida desde el pasado miércoles

Desde el aire, la huella de la riada deja una imagen difícil de olvidar. Las aldeas de A Bouza, Pradocabalos, O Castro y Pixeiros muestran todavía las consecuencias de la tormenta del pasado miércoles, con calles cubiertas de barro, restos arrastrados por el agua y numerosos daños en viviendas, vehículos y terrenos.

Las fotografías captadas a vista de dron y el vídeo que acompaña esta galería reflejan la magnitud de un episodio que afectó a alrededor de un centenar de vecinos y transformó por completo el paisaje habitual de estas localidades. Donde antes había caminos y espacios de paso, ahora permanecen acumulaciones de tierra, piedras, troncos y sedimentos.

Los trabajos de recuperación continúan con maquinaria pesada dedicada a limpiar accesos, retirar escombros y facilitar el regreso progresivo de los vecinos a sus hogares. En A Bouza, además, se ejecutan medidas preventivas con una nueva zanja de drenaje para reducir el impacto de posibles lluvias intensas. La normalidad todavía queda lejos, pero las labores de limpieza y reconstrucción ya han comenzado en unas aldeas que afrontan las secuelas de una riada que cambió su paisaje en cuestión de horas.

Este contenido aéreo está elaborado por Dronegal a través de una colaboración con La Región.

Galería | Viana do Bolo, cruzada por el torrente de agua, en fotos a vista de dron
1/14 El barro cubre las casas de A Bouza (Viana do Bolo), zona cero de la riada del miércoles, 17 de junio | Dronegal
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2/14 El estado de la aldea es de auténtica destrucción provocada por la naturaleza. | Dronegal
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3/14 La tromba llegó a media tarde sobre un terreno ya herido por los incendios, como se puede observar en la falta de verde en la zona superior de la montaña. | Dronegal
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4/14 En A Bouza el torrente que bajaba de la montaña arrambló con todo. | Dronegal
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5/14 Cuatro aldeas fueron las más afectadas: A Bouza, Pradocabalos, O Castro y Pixeiros. | Dronegal
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6/14 En los cultivos se puede observar el daño causado por la riada. | Dronegal
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7/14 Parte de una plantación arrasada por la tormenta. | Dronegal
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8/14 El barro y los restos arrastrados por el agua marcan el paisaje. | Dronegal
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9/14 Los alrededores de las carreteras continúan con un escenario impropio. | Dronegal
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10/14 El verde y el marrón marcan el estado de estas zonas afectadas por la riada. | Dronegal
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11/14 Viana intenta recuperar ahora la normalidad entre el barro y la solidaridad. | Dronegal
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12/14 Se puede observar como las carreteras siguen afectadas por cortes. | Dronegal
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13/14 La zona afectada es de montaña y marcada por la despoblación. | Dronegal
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14/14 En lo alto del monte se taló la madera quemada y parte de los troncos aún no recogidos fueron arrastrados junto con piedras ladera abajo. | Dronegal

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