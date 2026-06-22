Galería | A Bouza, dividida en dos tras la riada, en fotos y vídeo a vista de dron

La riada provocada tras una fuerte tormenta dejó un paisaje de barro, piedras y daños en varias aldeas de Viana do Bolo, mientras los vecinos trabajan junto a los equipos de emergencia para recuperar la normalidad perdida desde el pasado miércoles

Desde el aire, la huella de la riada deja una imagen difícil de olvidar. Las aldeas de A Bouza, Pradocabalos, O Castro y Pixeiros muestran todavía las consecuencias de la tormenta del pasado miércoles, con calles cubiertas de barro, restos arrastrados por el agua y numerosos daños en viviendas, vehículos y terrenos.

Las fotografías captadas a vista de dron y el vídeo que acompaña esta galería reflejan la magnitud de un episodio que afectó a alrededor de un centenar de vecinos y transformó por completo el paisaje habitual de estas localidades. Donde antes había caminos y espacios de paso, ahora permanecen acumulaciones de tierra, piedras, troncos y sedimentos.

Los trabajos de recuperación continúan con maquinaria pesada dedicada a limpiar accesos, retirar escombros y facilitar el regreso progresivo de los vecinos a sus hogares. En A Bouza, además, se ejecutan medidas preventivas con una nueva zanja de drenaje para reducir el impacto de posibles lluvias intensas. La normalidad todavía queda lejos, pero las labores de limpieza y reconstrucción ya han comenzado en unas aldeas que afrontan las secuelas de una riada que cambió su paisaje en cuestión de horas.

Este contenido aéreo está elaborado por Dronegal a través de una colaboración con La Región.