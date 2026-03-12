Rueda urge a coordinar la respuesta a la guerra

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, celebra que el Ejecutivo estatal “se empiece a mover” en relación a paliar los efectos por la guerra de Irán, pero insiste en que urge que convoque a las comunidades para coordinarse y “consensuar entre todos” las medidas. Así lo manifestó a los medios tras un acto en Santiago y en un contexto marcado por los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio. El Gobierno central trasladó que ultima un paquete de medidas y ha establecido contactos con diversos sectores implicados. Rueda, en la línea de otras autoridades autonómicas, advirtió que el Ejecutivo central no se ha puesto por ahora en contacto con la Xunta, pero debería hablar con las autonomías dado que el impacto del conflicto -citó el ejemplo de las exportaciones de firmas gallegas- podría ser “grande”. También puso el foco en “lo que pueda pasar” con respecto a relaciones comerciales con EE.UU.

En este punto, aseguró entender que se trata de una cuestión de “relaciones internacionales”, por lo que son los gobiernos de cada país los que deben “llevar la voz cantante, la coordinación. “Por eso creemos que es tan importante y yo celebro que el Gobierno de España se empiece a mover”, argumenta. Dicho esto y tras el encuentro con sectores implicados, se reafirmó en que el siguiente paso, “que tendría que ser inmediato”, es el de reunirse con las comunidades, dado que son las que tienen “información sobre el terreno” para coordinarse en los pasos a dar.

“Evidentemente, las medidas de carácter fiscal pueden ser las más efectivas y hay muchos países que ya las están implantando”, señala el presidente gallego, quien también ha puesto el foco en que esto afecta a las comunidades porque “parte de esa recaudación” se dirige luego a ellas. “Pero entendemos que si el conflicto se prolongase, alguna medida hay que tomar”, esgrimió. Rueda manifestó su deseo de que no se repitiese el impacto de la guerra de Ucrania, pero reivindicó que la Xunta había actuado. “Sabíamos que iba a haber repercusión y tomamos medidas de ajuste, que por cierto fueron impugnadas por el Gobierno central. Después ya las tomaron ellos, pero en aquel momento no quisieron hacerlo”, zanjó el presidente gallego.